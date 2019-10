Pippi Pończoszanka wraca pod opieką twórców "Paddingtona"

Twórcy, firma Studiocanal oraz producent David Heyman , szykują kolejną ekranizację literackiego klasyka dla dzieci. Tym razem chodzi o Pippi Pończoszankę z książek Astrid Lindgren Pippi to ruda i piegowata dziewięciolatka, która mieszka całkiem sama, doskonale radząc sobie bez pomocy dorosłych. Powieści o jej przygodach przetłumaczono na 77 języków i sprzedały się one łącznie w ponad 65 milionach egzemplarzy. Były one wielokrotnie ekranizowane: w 1969 roku powstał szwedzko-niemiecki serial, w 1988 - amerykański film, a w 1998 - kanadyjsko-niemiecko-szwedzki serial animowanyNowy projekt powstaje we współpracy z Astrid Lindgren Company., powiedział Nils Nyman, wnuk Lindgren i prezes firmy Astrid Lindgren Film.