Spin-off "W głowie się nie mieści" w grudniu na Disney+

Gotowi na "Dream Productions" i "Niepokonani"?

Zobacz zapowiedź seriali "Dream Productions" i "Niepokonani"

Fanów " W głowie się nie mieści 2 " ucieszy wiadomość, że już w grudniu powrócą do świata tej najbardziej kasowej animacji w historii.na platformie Disney+ swoją premierę będzie miało Dream Productions " to 4-odcinkowy serial animowany, którego akcja rozgrywa się między pierwszą a drugą częścią "W głowie się nie mieści". Poznamy w nim bliżej skomplikowany proces produkcji snów Riley. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Mike Jones , scenarzysta pixarowych produkcji " Luca " i " Co w duszy" gra ".Drugim serialem Pixara , który trafi na platformę Disney+ jest. Na niego poczekamy jednak troszkę dłużej, bo data premiery została wyznaczona naprzyszłego roku.Serial opowiada o perypetiach członków szkolnej drużyny, ich rodziców i opiekunów w okresie przygotowawczym do ważnego meczu. Każdy odcinek poświęcony będzie innemu bohaterowi. Za reżyserię odpowiadają Carrie Hobson i Michael Yates (debiut, wcześniej pracowali w dziale animacji przy kilku filmach Pixara).