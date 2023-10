Zmiany w kalendarzu premier. Robert De Niro przesunięty. Jonathan Majors zawieszony

Przesunięte premiery. Na co poczekamy dłużej?

Po świetnym występie. Jego najnowszy gangsterski dramat " Alto Knights " w reżyserii Barry'ego Levinsona – do niedawna znany jako "Wise Guys" –o chłopcu podróżującym do odległej galaktyki poczeka na swoją premierę jeszcze dłużej – producenci zdecydowali, że film trafi do kin nie 1 marca 2024 roku, ale dopiero 13 czerwca 2025.. Disney pokaże ją w kinach nie 21 marca 2024 roku, ale rok później – 22 marca 2025 roku.Nie wiadomo natomiast, kiedy zadebiutuje. Disney usunął datę 1 grudnia – częściowo z powodu wielkiej premiery filmu koncertowego Beyonce planowanego na ten dzień, częściowo z powodu trwającego strajku aktorów. Gwiazdy filmu nie mogłyby więc brać udziału w jego promocji.Najwięcej niewiadomych dotyczy. Premiera filmu planowana na 8 grudnia nie wchodzi w rachubę ze względu na oskarżenia wobec aktora o przemoc domową i toczące się śledztwo w tej sprawie. Pierwsza rozprawa została wyznaczona na 29 listopada tego roku. W podobnym zawieszeniu znajdują się inne projekty aktora, w tym filmy Marvela, w których miał się ponownie wcielić w Kanga.Według prokuratury problemy pomiędzy sprawcą Jonathanem Majorsem i ofiarą Grace Jabbari zaczęły się w samochodzie. Kobieta miała zauważyć, że aktor czytał wiadomość tekstową "Chciałabym cię teraz całować". Jabbari chciała wyrwać mu telefon. Ten jednak złapał ją za rękę, wykręcił ją i uderzył. Kiedy kobieta opuściła samochód, miał ją chwycić i brutalnie pchnąć do wnętrza pojazdu.Obrona Majorsa zaprzecza opisowi wydarzeń, jaki przedstawia prokuratura. W ich wersji toAktor wyłącznie bronił się. I to on miał też wykonać jeden z telefonów na numer alarmowy. Według obrony zrobił to, ponieważW czerwcu prawnicy aktora złożyli kontrpozew przeciwko Jabbari, czego skutkiem było wystawienie przez nowojorską polucję I-Card (dokument, na podstawie którego można aresztować osobę).