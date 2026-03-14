Plakat 23. MDAG i start sprzedaży karnetów

Festiwal Millennium Docs Against Gravity tworzą ludzie. Każda historia opowiedziana przez reżyserów i reżyserki o niezwykłych bohaterach i bohaterkach jest punktem wyjścia dla rozmowy o otaczającym nas świecie. Na wyjątkowych osobach, które dzielą się z nami najbardziej intymnymi momentami swojego życia, skupia się tegoroczny plakat. Ich historie pozwalają nam przeżywać emocje, zdobywać wiedzę i są źródłem inspiracji. Premierze plakatu tradycyjnie towarzyszy start sprzedaży karnetów i akredytacji na warszawską edycję MDAG.
23. MDAG odbędzie się od 8 do 17 maja 2025 roku w kinach w siedmiu miastach (Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy) oraz od 19 maja do 1 czerwca online na mdag.pl!
Niepowstrzymana siła sztuki. Soraya Akhalaghi twarzą 23. MDAG
Twarzą tegorocznego plakatu jest Soraya Akhalaghi
- bohaterka, autorka zdjęć i współreżyserka filmu "Lis i różowy księżyc
" (A Fox Under A Pink Moon, reż. Mehrdad Oskouei, Soraya Akhalaghi), który zdobył główną nagrodę na festiwalu IDFA w Amsterdamie - największej imprezie poświęconej kinu dokumentalnemu na świecie. Soraya jest afgańską multidyscyplinarną artystką, tworzy głównie obrazy i rzeźby. Wiele przeszła w swoim życiu. Przez pięć lat podejmowała wiele prób (nazywanych wśród migrantów "grami“) przedostania się z Iranu, gdzie pracowała jako pokojówka, do Europy. Niestety bez skutku. Jednocześnie była uwięziona w małżeństwie z przemocowym mężem, za którego została wydana, będąc jeszcze dzieckiem. "Lis i różowy księżyc
" towarzyszy jej w codziennym życiu. Oprócz zdjęć obserwacyjnych, których autorką jest sama bohaterka, w filmie pojawiają się piękne animacja na bazie jej rysunków. Motywy lisa, różowego księżyca, klauna, demona i cyrku są — jak mówi sama Soraya — od dawna nieodłączną częścią jej opowiadania o swojej sytuacji. Obecnie Soraya przebywa w obozie dla uchodźców w Niemczech. W filmie mówi, że chciałaby znaleźć dom, w którym będzie mogła tworzyć i rozwijać się bez lęku.
Autorką zdjęcia, które posłużyło do stworzenia plakatu, jest fotografka Kasia Bielska (@kasia.bielska), która na co dzień współpracuje z Papaya.Films i ukończyła Wydział Operatorski Szkoły Filmowej w Łodzi.
Obsługa graficzna festiwalu: ILLCAT.studio (@ill.cat). Soraya, kiedy spotykamy ją w filmie, ma zaledwie 16 lat i jej marzeniem jest wydostanie się z Iranu i życie w Europie. Mimo traumatycznych wydarzeń ma w sobie niezwykłą siłę, która nie tylko pozwoliła jej spełnić marzenie o ucieczce, ale też rozwijać się artystycznie. Jej wizyta w Warszawie była dla nas wszystkich bardzo ważna i cieszymy się, że w maju publiczność MDAG będzie mogła posłuchać jej historii podczas spotkań po seansach. Jesteśmy ogromnie wdzięczni także Kasi Bielskiej, która pokazała na zdjęciu twarz Sorayi wynurzającą się z wody, poszukującą nowego otwarcia, pełną siły i energii. Autorem tegorocznej identyfikacji jest po raz kolejny Bartek Bojarczuk (ILLCAT.studio), który co roku zapewnia festiwalowi oprawę wizualną na najwyższym światowym poziomie. Tylko dzięki zaangażowaniu tak wspaniałych twórców i twórczyń mógł powstać plakat, który mamy nadzieję spodoba się naszej publiczności
- mówi Mateusz Góra, szef komunikacji MDAG.
Start sprzedaży karnetów na 23. MDAG
Premierze plakatu towarzyszy start sprzedaży karnetów na 23. edycję MDAG w Warszawie. Sprzedaż odbywa się pod adresem book.mdag.pl. Sprzedaż potrwa do 1 maja lub do wyczerpania puli. Karnety można zakupić w cenie 350 zł
pod adresem: https://book.mdag.pl/pl/karnety
. Wszystkie przydatne informacje na temat ich funkcjonowania można znaleźć tutaj: https://book.mdag.pl/pl/strona/jak-dziala-twoj-karnet
. Karnet stanowi przepustkę do filmowej uczty, na którą w tym roku złoży się ponad 170 najwyższej jakości produkcji dokumentalnych z całego świata.
23. edycja Millennium Docs Against Gravity odbędzie się od 8 do 17 maja 2026 roku w kinach w siedmiu miastach (Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Łódź oraz Bydgoszcz) oraz od 19 maja do 1 czerwca online na mdag.pl! Mecenasem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium (https://www.bankmillennium.pl/).