Plakat filmu "Światłoczuła". Film w kinach od 24 stycznia

Kaśka Sochacka "Strona B" - teledysk do filmu "Światłoczuła"

"Przez 15 minut po projekcji nie byłam w stanie wydusić z siebie słowa" – Kaśka Sochacka "To po prostu zajebisty film" – Kortez Olek Świerkot autorami muzyki do filmu– najnowszej produkcji Tadeusza Śliwy , twórcy hitu " (Nie)znajomi " i zdobywcy Fryderyka za teledysk do utworu "Początek" zrealizowanego dla Męskiego Grania. Tadeusz Śliwa , reżyser filmuPrezentujemy plakat filmu. Na ekranie młodzi-zdolni: Matylda Giegżno (" Kos ", " Warszawianka ", " Klangor ") i Ignacy Liss (" Znachor ", " Sortownia ").Agata pracuje z trudną młodzieżą, nurkuje na bezdechu, czerpie z życia pełnymi garściami.Jest niewidoma. Robert jest wziętym fotografem. Ucieka od ludzi. Ich spotkanie zmieni wszystko. Zmieni wszystko między nimi i w nich. Pomoże odnaleźć im miłość i pokonać własne ograniczenia.to film o miłości, wymykający się schematom i banalnym interpretacjom, pełen dzikiej energii i wrażliwości.Muzykę do obrazu skomponowali Kaśka Sochacka Kaśka Sochacka , wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, która zdobyła uznanie dzięki swojej szczerości i wrażliwości. Jej kariera nabrała tempa po wydaniu w 2021 roku uznanego przez krytyków i słuchaczy debiutanckiego albumu "Ciche dni". Jej muzyka dotyka uniwersalnych tematów miłości i tęsknoty, co doskonale oddaje charakter filmu "Światłoczuła". Dzięki swojej autentyczności Kaśka zyskała miano jednej z najciekawszych postaci na polskiej scenie muzycznej. Artystka w połowie listopada wydała swój drugi album "Ta druga" i ogłosiła wiosenną trasę koncertową, która rozpocznie się już w marcu 2025 roku. Kortez , czyli Łukasz Federkiewicz, to ewenement na polskiej scenie muzycznej. W 2015 roku zadebiutował piosenką “Zostań". Błyskawicznie zyskał rozgłos i sympatię zarówno słuchaczy jak i krytyków. Obdarzony głębokim i lekko szorstkim głosem, śpiewa nieprzekombinowane piosenki o miłości i jej braku. Małomówny o ciepłym i przenikliwym spojrzeniu bardzo szybko stał się ponadpokoleniowym głosem w naszym kraju. Olek Świerkot to ceniony muzyk, kompozytor i producent muzyczny, znany ze współpracy z wieloma uznanymi artystami na polskiej scenie muzycznej. Jako członek zespołu Mikromusic przyczynił się do ich wyjątkowego, melancholijno-jazzowego brzmienia. Świerkot jest także autorem wielu aranżacji i utworów dla takich artystów, jak Dawid Podsiadło, Kortez oraz Mrozu.Komentarz Prezesa Polskiego Związku Niewidomych:- Andrzej Brzeziński, prezes ZG PZN