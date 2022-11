"Carnival Row": Amazon zapowiada 2. sezon i kasuje serial

Teaser 2. sezonu serialu "Carnival Row"

Ciężka droga do drugiego sezonu "Carnival Row"

Mamy dobrą i złą wiadomości dla fanów serialu fantasy platformy Prime Amazonu " Carnival Row ". Zacznijmy może od tej dobrej. Do sieci trafił właśnie teaser drugiego sezonu. Amazon ogłosił też, że nowe odcinki pojawią się na Prime 17 lutego 2023 roku. A teraz zła wiadomość: trzeciego sezonu nie będzie. Amazon postanowił serial skasować. Carnival Row " to serial fantasy rozgrywający się w wiktoriańskich dekoracjach, w których toczy się konflikt rasowy mający swoje podłoże w rywalizacji technologii z magią. Mityczne stworzenia są obywatelami drugiej kategorii. Ludzie się ich boją, nie wolno im żyć, kochać i latać na wolności. Pojawia się jednak nadzieja — detektyw i jedna z dusz zakochują się w sobie. Niestabilny pokój w mieście kończy się, kiedy seria morderstw ujawnia potwora, jakiego nikt sobie nie wyobrażał.Pierwszy sezon debiutował na platformie Prime pod koniec sierpnia 2019 roku. Składał się z ośmiu odcinków.Jeszcze przed premierą serialu Amazon zdecydował się na realizację drugiego sezonu. Niestety jego produkcja nie przebiegała zbyt gładko.Kiedy trwały w Pradze zdjęcia do drugiego sezonu, nagle wybuchła pandemia COVID-19. Orlando Bloom i inne gwiazdy w pośpiechu próbowały powrócić w rodzinne strony, zanim lockdown zablokuje ruch pomiędzy państwami. Do tego dochodzą liczne zakulisowe zmiany w ekipie, w tym wymiana showrunnera (w drugim sezonie został nim Erik Oleson , który pracował przy takich serialach jak " Daredevil " czy " Człowiek z Wysokiego Zamku ").Drugi sezon będzie się składał z 10 odcinków. W rolach głównych ponownie pojawią się Orlando Bloom