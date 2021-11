Player poleca najgorętsze tytuły na grudzień

***







***

Blackout " – finał 10 grudnia

***







***









***







Mamy dla Was najlepszą radę na długie grudniowe wieczory – spędźcie je, oglądając gorące serialowe premiery i emocjonujące filmy. A tych nie zabraknie w bibliotece Playera Player przygotował dla widzów w najbliższym czasie dostęp m.in. do 5. finałowego sezonu " Chyłki " – " Chyłka – Oskarżenie ", w związku z czym spodziewamy się prawdziwych wzruszeń. Na porywające przeżycia będzie też można liczyć w kontynuacji takich światowych hitów, jak " Kontrola " oraz " Blackout ". Playerze w grudniu znajdziecie również ekscytujące i docenione przez krytyków filmy – w tym ciepłą komedię Aleksandra Pietrzaka Czarna owca " czy nagrodzoną wieloma prestiżowymi statuetkami " Papuszę " z Jowitą Budnik w roli głównej.Poniżej znajdziecie listę najciekawszych propozycji Playera na grudzień.Koniec listopada to co prawda nie grudzień, ale korzystamy z okazji, żeby przypomnieć Wam o premierze 5. sezonu jednego z najpopularniejszych polskich seriali. Co więcej, to już ostatnia odsłona ekscytujących zmagań niepokornej mecenas Joanny Chyłki, przygotujcie się więc na bardzo emocjonalne pożegnanie. W nowych odcinkach Joanna Chyłka przygląda się sprawie działacza opozycji, który odsiaduje w więzieniu wyrok za zamordowanie czwórki dzieci. Pełne zwrotów akcji dochodzenie będzie stawiało zarówno przed bohaterką, jak i widzami pytanie, czy faktycznie skazano niewinnego człowieka. Wiemy, że wielu z Was czeka jednak na odpowiedź na najważniejsze pytanie: czy Chyłka i "Zordon" będą w końcu razem? Sprawdźcie 30 listopada.Pewnego dnia świat pogrąża się w ciemności, a życie na całej planecie zaczyna wymierać. Z wyjątkiem niewielkiego obszaru w Europie Wschodniej. Jego mieszkańcy, wciąż posiadający prąd, wysyłają na rozpoznanie niebezpiecznego terenu kolejne grupy zwiadowcze. W międzyczasie okazuje się, że ten globalny incydent rozbudził w niektórych ludziach zdolności telepatyczne. Brzmi intrygująco? Nie bez powodu rosyjski serial " Blackout ", będący kontynuacją filmu " Ostatni posterunek " cieszy się na świecie taką popularnością. 10 grudnia widzowie Playera będą mogli poznać losy swoich ulubionych bohaterów w ostatnim sezonie serialu. Jaki będzie finał tej przerażającej apokalipsy? Nie przegapcie.Blisko 5 tysięcy głosów i średnia ponad 7 na Filmwebie. Co tak urzekło widzów w najnowszym filmie Aleksandra Pietrzaka ? Twórca " Juliusza " opowiada tym razem o tym, co wszyscy dobrze znamy, czyli rodzinnych perypetiach. A tych jest tu całe mnóstwo, bo wszystko w rodzinie Gruzów leci na łeb na szyję. Reżyser ma jednak wyjątkowy dar do opowiadania o problemach z lekkością i humorem. Z " Czarnej owcy " płynie więc optymistyczny przekaz, by ze spokojem ducha akceptować wszelkie przeciwności, a jedyne, co pozostaje po katastrofie, to budować nowe na zgliszczach starego. Na ekranie plejada gwiazd, m.in. Magdalena Popławska Zdobywca 5 Złotych Lwów, a także 4 Orłów – za zdjęcia, muzykę, scenografię i kostiumy – zachwyca nie tylko warstwą wizualną. Oglądana w czerni i bieli historia Joanny Kos-Krauze oraz Krzysztofa Krauzego opowiada o pierwszej romskiej poetce, której wiersze zostały spisane i przetłumaczone na język polski. To także historia pięknej przyjaźni trzech wielkich poetów: tytułowej Papuszy, Jerzego Ficowskiego oraz Juliana Tuwima. W tle poruszające losy Romów w XX wieku. Mimo poważnych tematów znalazło się tu też miejsce na humor. W roli tytułowej – Jowita Budnik Tuż przed Świętami 21 grudnia będziecie mogli poznać dalsze losy bohaterek " Kontroli " – serialu, który podbił serca widzów na całym świecie. Natalia i Majka to dwie młode dziewczyny, które kiedyś wiele łączyło. Pewnego dnia niespodziewanie natykają się na siebie podczas kontroli na lotnisku i to spotkanie okazuje się dla nich zupełnie nowym początkiem. Między nimi zaczyna się walka o dawne uczucie. To sytuacja skazana na porażkę czy szansa na prawdziwe zmiany? Dzieło Nataszy Parzymies , studentki Warszawskiej Szkoły Filmowej, zrealizowane początkowo jako szkolna etiuda, okazał się tak wciągającą podróżą przez prawdziwie ludzkie uczucia, że trudno nie wyczekiwać jej kontynuacji.