Plejada gwiazd i produkcje, które podbiły serca publiczności na całym świecie, czyli listopad w Filmbox Premium HD

"Colette" - fot. AQS



"Paterson" - fot. Amazon Studios



"Rocketman" - fot. Paramount



Wyrafinowane sceny walki i zapierające dech efekty specjalne zaskoczą widzów w thrillerze " Bliźniak ". Film w reżyserii zdobywcy dwóch Oscarów Anga Lee to historia płatnego zabójcy ( Will Smith ), który zostaje zaatakowany przez młodego mężczyznę potrafiącego przewidzieć każdy jego ruch. W czasie morderczego pościgu zabójca stara się przechytrzyć swego tajemniczego przeciwnika, ale czy będzie do tego zdolny, gdy staną twarzą w twarz? Co ciekawe, pierwotna wersja scenariusza wyszła spod pióra samego Clinta Eastwooda . Pierwsze prace nad filmem rozpoczęły się jeszcze w latach 90-tych, ale twórcy musieli czekać ponad 20 lat z realizacją, bowiem dostępna wówczas technologia nie dawała możliwości tak realistycznego sklonowania głównego bohatera.W listopadowej ramówce pojawi się także " Colette " z dwukrotnie nominowaną do Oscara Keirą Knightley – królową filmów kostiumowych. To historia wielkiej pisarki i jeszcze większej skandalistki, która na przełomie XIX i XX wieku weszła na salony paryskiej bohemy i wywalczyła swoje miejsce w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Film zabiera widza w podróż od młodości pisarki, przez małżeństwo z blisko dwukrotnie starszym bon vivantem, aż po jej debiut literacki pod nazwiskiem męża i najlepsze lata we francuskim światku artystycznym. Chociaż postać samej Colette kojarzy się bardziej z Belle Époque i literaturą, to artystka ma też swoje zasługi dla świata filmu. To ona w jednym z hoteli w Monte Carlo wypatrzyła młodziutką aktorkę i nakazała, by obsadzić ją w powstającej właśnie na Broadwayu sztuce "Gigi" na podstawie jej opowiadania. Tą aktorką była sama Audrey Hepburn Czy można odnaleźć szczęście w rutynie i stale powtarzających się schematach? Odpowiedź na to pytanie ukryta jest w filmie " Paterson " - wyjątkowym komediodramacie Jima Jarmuscha . Tym razem twórca zaprasza do miasteczka Paterson w stanie New Jersey, gdzie mieszka… Paterson, kierowca autobusu. Mężczyzna jest też poetą, który przekuwa swoją rutynową codzienność w wiersze czytane tylko przez jego żonę. Jeden z najzdolniejszych aktorów swojego pokolenia i gwiazda tegorocznego festiwalu Camerimage w Toruniu, czyli Adam Driver w ciepłym i pełnym dyskretnego humoru filmie idealnym na jesienny wieczór.W szaloną, muzyczną podróż przez życie i karierę jednego z najbardziej charakterystycznych muzyków XX i XXI wieku zabierze widzów " Rocketman ". Film to niezwykła filmowa biografia Eltona Johna - artysty totalnego, którego muzyka kształtowała pokolenia, życie osobiste trafiało na czołówki gazet, a niezwykły styl inspiruje do dziś. W głównej roli wystąpił Taron Egerton , którego do tego zadania wybrał sam wokalista. Aktor nie tylko wcielił się w Eltona Johna , ale również sam wykonał wszystkie utwory artysty. Jego kreacja została nagrodzona Złotym Globem.Wyjątkowe produkcje można zobaczyć w ramach Pakietu FilmBox , dostępnego u największych operatorów. W jego skład wchodzi 5 kanałów filmowych, które zapewnią rozrywkę szerokiemu gronu odbiorców. FilmBox+ to serwis pełen świetnych seriali i filmów, a także 16 kanałów telewizyjnych Grupy Kino Polska dostępnych w streamingu na żywo. Bliźniak " - sobota, 18 listopada o 19:00 w FilmBox Premium HD. Dostępny także w serwisie FilmBox+ Colette " - piątek, 24 listopada o 21:00 w FilmBox Premium HD Paterson " - sobota, 25 listopada o 21:00 w FilmBox Premium HD. Od piątku, 17 listopada w serwisie FilmBox+ Rocketman " - niedziela, 26 listopada o 21:00. Od niedzieli, 12 listopada w serwisie FilmBox+