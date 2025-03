Plotka: Nowy Xbox nie będzie konsolą!

Czyżby Microsoft szykował dla graczy rewolucję? Jeśli wierzyć doniesieniom Jeza Cordena, to odpowiedź na to pytanie brzmi "TAK". W podcaście "The Xbox Two" ujawnił, że kolejne urządzenie Microsoftu dla graczy nie będzie tradycyjną konsolą.



Koniec konsoli Xbox jest bliski



O nowej generacji konsol Xbox spekuluje się już od dłuższego czasu. Większość spodziewa się premiery w 2026 roku. Jednak Jez Corden twierdzi, że nowy sprzęt zobaczymy dopiero w 2027 roku.



Co więcej, Corden twierdzi, że nie będzie to w ogóle konsola! Zamiast tego nowy sprzęt będzie rodzajem mikro-PC funkcjonującego na bazie środowiska Windows.



Z wyglądu będzie przypominać konsole i będzie posiadać wszystkie ułatwienia dotyczące podłączenia do telewizora, jakich oczekują konsolowcy. Jednocześnie będzie posiadał "przełącznik", który z trybu konsolowego przełączy go na standardowy PC.



Urządzenie będzie miał określone specyfikacje sprzętowe. To ma pomóc deweloperom gier w optymalizacji swoich produktów pod nowy sprzęt.



Czy te doniesienia są zgodne z prawdą? Przekonamy się w 2027 roku.