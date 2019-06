BIULETYN: Netflix skasował "Chambers"

Netflix nie przedłuży serialu, którego pierwszy sezon miał premierę pod koniec kwietnia. [za: The Hollywood Reporter] Rob Thomas wyprodukuje dla USA Network serial, którego scenariusz napisała Heather V. Regnier, a wyreżyseruje Susanna Fogel . Jest to historia kobiety, która po wyrzuceni z pracy w Białym Domu wraca do Los Angeles. Podczas domówki jej służbowy telefon zostaje skradziony. W celu jego odnalezienia musi odświeżyć znajomość z dwójką przyjaciół z liceum, którzy teraz są prywatnymi detektywami. Wspólnie trafią na ślad konspiracji, w którą wplątany jest gangster, zapomniany scenarzysta i lemur imieniem Darwin. [za: Deadline]Prowadzone od kwietnia poszukiwania nowego prowadzącego serialowej ekranizacji komiksu "Y: The Last Man" dobiegły końca. Projekt przejęła Eliza Clark . Bohateremjest Yorick Brown, który jako jedyny (wraz ze swoją kapucynką) przetrwał tajemniczą plagę, w wyniku której z powierzchni Ziemi zniknęli wszyscy mężczyźni i samce ssaków. Świat pogrąża się w chaosie, kobiety próbują ułożyć sobie życie bez brzydszej połowy, a Yorick wyrusza na poszukiwania swojej dziewczyny. [za: The Hollywood Reporter] Jermaine Fowler zagra jedną z głównych ról w komedii. Jest to kontynuacja. Szczegóły jego roli nie zostały na razie ujawnione. [za: Variety]Aktor Henry Golding otworzył własną firmę producencką, Long House Productions. Jego pierwszym projektem jest przygodówka akcji, do której scenariusz według pomysłu aktora napisze Alistair Hudson. Drugim będzie thriller akcji, w którym również wystąpi. [za: The Hollywood Reporter] Himesh Patel dołączył do obsady serialu HBO. Akcja rozgrywać się będzie w przyszłości, kiedy dostępne dla wszystkich są kosmiczne rejsy turystyczne po Układzie Słonecznym. Tytuł to nazwa statku pasażerskiego obsługującego kosmicznych turystów. [za: Deadline]Meksykańska piosenkarka i aktywistka Jenni Rivera doczeka się własnej filmowej biografii. Niezatytułowany obraz opowie nie tylko o jej artystycznych dokonaniach, ale również o jej zaangażowani w walkę z przemocą domową i molestowaniem seksualnym. [za: The Hollywood Reporter]