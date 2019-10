Powitajcie nowy serial w Arrowverse: "Superman & Lois"

Coś się kończy, coś się zaczyna., od którego rozpoczęło się telewizyjne uniwersum Arrowverse, właśnie dobiega końca. Jednak stacja The CW właśnie ogłosiła plan powstania kolejnego serialu. Projekt nosi tytułGwiazdami projektu będą oczywiście Tyler Hoechlin Hoechlin został zaangażowany w 2016 roku i pojawiał się jako Superman w kilku serialach cyklu. Tulloch jest dużo świeższym nabytkiem. Debiutowała jako Lois Lane w ubiegłoroczny crossoverze.Za nowy projekt odpowiadać będzie Todd Helbing , który do marca był showrunnerem. Serial opowiadać będzie o wyzwaniach i problemach bycia zawodowymi partnerami we współczesnym społeczeństwie.jest drugim nowym projektem zapowiedziany w ramach Arrowverse. Pierwszym był spin-offpoświęcony kilku bohaterkom tego serialu noszący tytuł