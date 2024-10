EnergaCAMERIMAGE prezentuje skład Konkursu Filmów Polskich 2024

"Biała odwaga"

"Kos"

"Kulej. Dwie strony medalu"

"Minghun"

"Pod szarym niebem"

"Rzeczy niezbędne"

"Wrooklyn Zoo"

Koniec lat 30. XX wieku na Podhalu. Utalentowany taternik, potomek znakomitego góralskiego rodu, Jędrek Zawrat lubi życie na krawędzi. Gdy się wspina, wybiera najtrudniejsze drogi, gdy kocha, jest gotów poświęcić wszystko. Na skutek rodzinnej decyzji ręka jego ukochanej Bronki zostaje oddana starszemu z braci Zawratów, statecznemu i poważnemu Maćkowi. Dumny Jędrek porzuca rodzinne strony, by szukać zapomnienia wśród krakowskiej bohemy. Na swojej drodze spotyka niemieckiego naukowca i alpinistę Wolframa, który głosi teorię, w myśl której Górale pochodzą od starogermańskiego plemienia Pragotów. Gdy wybucha wojna, Niemcy oferują mieszkańcom Podhala współpracę. Maciej Zawrat wspierany przez wiele wybitnych rodów, zdecydowanie odrzuca tę propozycję. Jednak przekonany przez Wolframa Jędrek, mając nadzieję na odzyskanie ukochanej i ocalenie swojej społeczności przed wojenną zagładą, podejmuje współpracę.Wiosna 1794 roku, w Polsce wrze. Do kraju wraca generał Tadeusz "Kos" Kościuszko, który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo. Tropem Kościuszki podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz Dunin, który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię. Uciekając przed Duninem, bohaterowie napotykają Ignaca, młodego chłopa marzącego o odzyskaniu swojego szlacheckiego dziedzictwa. Wciągnięty w wir niebezpieczeństw i przeznaczenia, Ignac musi wybrać między własnymi ambicjami a większą sprawą wolności. W tej porywającej opowieści o odwadze i przyjaźni, los narodu wisi na włosku.Historia Jerzego i Heleny Kulejów, jednego z najbardziej barwnych małżeństw Polski lat 60. ubiegłego wieku. On – legendarny bokser, podwójny mistrza Europy i ośmiokrotny mistrz kraju, który jako jedyny polski pięściarz wywalczył dwa złota olimpijskie i choć nigdy nie leżał na deskach, to w życiu upadał nie raz. Ona – silna kobieta, która niezmiennie stała u jego boku, ale nie chciała na zawsze pozostać w jego cieniu. Film koncentruje się na okresie między 1964 a 1968 rokiem, kiedy Jerzy Kulej zdobył złoto na Olimpiadzie w Tokio, by następnie powtórzyć ten wyczyn w Meksyku. To wielowymiarowa historia sportowca, jego triumfów na ringu, kolorytu epoki, ale także opowieść o burzliwych losach małżeństwa, w którym wielka miłość była wystawiona na próbę radzenia sobie z wielkim sukcesem.Jurek wraz ze swoim teściem Benem konfrontuje się ze stratą bliskiej osoby i decyduje odprawić tzw., czyli chiński rytuał zaślubin po śmierci. Bohaterowie ruszają w emocjonalną podróż, której celem jest znalezienie idealnego partnera na wieczność. Zderzenie odmiennych kultur ma pomóc uświadomić zarówno filmowym postaciom, jak i widzowi, że bez względu na pochodzenie wszyscy przynależymy do jednej człowieczej rodziny. " Minghun " to opowieść o nadziei, miłości i poszukiwaniu sensu życia oraz tego, co nastaje po nim.Białoruś, 2020 rok. Trwają protesty po sfałszowanych przez Łukaszenkę wyborach prezydenckich. Antyreżimowa dziennikarka Lena prowadzi transmisję z brutalnej pacyfikacji pokojowej demonstracji. Namierza ją milicyjny dron, lecz kobieta kontynuuje relację i zostaje zatrzymana. Jej mąż, Ilja robi wszystko, żeby uratować żonę, lecz władza jest zdeterminowana, by złamać ich oboje. Film jest inspirowany historią białoruskich dziennikarzy Igora Iljasha i Katsiaryny Andreyvej, która została aresztowana w listopadzie 2020.Film opowiada historię nieplanowanej podróży do rodzinnego miasta, która pozwala dwóm kobietom skonfrontować się z traumami z dzieciństwa i odnaleźć siebie na nowo. Ada to amerykańska dziennikarka polskiego pochodzenia, która przeniosła się właśnie wraz z partnerem do Hamburga i z trudem odnajduje się w nowej rzeczywistości, a do tego wkrótce na świat ma przyjść ich pierwsze dziecko. Pewnego dnia dociera do niej tajemnicza paczka – autobiograficzna książka o traumie z dzieciństwa ze spersonalizowaną dedykacją dla niej. Tajemniczym nadawcą okazuje się Roksana, jej koleżanka z dawnych lat. Ada postanawia pojechać z Roksaną do ich rodzinnego miasta, by opisać trzymającą w napięciu historię koleżanki. Po przyjeździe do Polski okazuje się jednak, że nic nie jest takie, jakim się wydaje, a oliwy do ognia dolewa matka Roksany, która wcale nie zamierza wyznawać dawnych grzechów. Kobieta jest zdeterminowana, by strzec przeszłości: cokolwiek się wydarzyło, nigdy nie ujrzy światła dziennego.Osiemnastoletni Kosa jest najlepszym skejterem we Wrocławiu. Ma piękną dziewczynę, świetnych kumpli, uwielbianego dziadka i jasny plan na przyszłość. Chce wygrać prestiżowe zawody deskorolkowe, których stawką są duże pieniądze i wyjazd do Los Angeles. Wszystko zmienia się, gdy w czasie beztroskich wakacji Kosa poznaje Zorę – czarującą, romską dziewczynę, wraz z którą w życie chłopaka wkracza magia i namiętne uczucie, jakiego nigdy dotąd nie zaznał. Młodzi zakochani będą musieli wkrótce zawalczyć o swoją miłość, stawiając czoła rodzinnej tradycji, społecznym zakazom i uprzedzeniom oraz zaślepionym nienawiścią bandytom. Wspólnie zrobią wszystko, by oszukać przeznaczenie, choć cena ich wyborów może być naprawdę wysoka.