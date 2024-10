Twórcy "Prince of Persia" przechodzą do remake'u Raymana?

Zobacz zwiastun "Prince of Persia: The Lost Crown"

Z oświadczenia wynika, że członkowie zespołu odpowiedzialnego za ten tytuł pozostaną w strukturach firmy, jednak zostaną przydzieleni do innych projektów, które "lepiej wykorzystają ich doświadczenie".Potwierdza to wczorajsze doniesienia, ale jednocześnie Ubisoft zapewnia, że nadal dąży do jak najszerszego udostępnienia " The Lost Crown " – gra ma zadebiutować na MacBookach tej zimy, a niedawno pojawiła się na Steamie. Prince of Persia: The Lost Crown ", mimo prawdopodobnie niezadowalających wyników sprzedaży dla Ubisoftu (do momentu pisania tego artykułu sprzedano około miliona egzemplarzy), spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem zarówno ze strony krytyków, jak i graczy. Niektórzy nazywają ją nawet najlepszą grą Ubisoftu od lat.Jak donosi portal Insider Gaming , część zespołu odpowiedzialnego za ostatnią odsłonę "Prince of Persia" ma teraz pracować nad remakiem "Raymana", roboczo nazwanym Projekt Steambot. Źródła związane z branżowym serwisem informują, że Michel Ancel, twórca serii, ma pełnić rolę konsultanta przy tym projekcie. Jeśli te plotki się potwierdzą, może to być jedna z najlepszych wiadomości od lat dla fanów Raymana.