Czas na rolowanie. Legendy stonerskiej komedii wracają!

Twórcy "Cobra Kai" wracają do serii "Harold & Kumar"

Zwiastun filmu "Harold i Kumar: Spalone święta"

Jak donosi portal The Hollywood Reporter, za nowy film odpowiadać będą:, czyli twórcy serialu " Cobra Kai ". Jednak Hurwitz Schlossberg związani są z komediową od samego początku. Są scenarzystami wszystkich trzech dotychczasowych filmów. A jeden z nich –– nawet wyreżyserowali.Projekt jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju i żadne kontrakty aktorskie nie zostały podpisane. Trudno sobie jednak wyobrazić, by w rolach Harolda i Kumara nie wystąpili ponownie. Fani zapewne będą również trzymali kciuki za powrótHistoria Harolda i Kumara rozpoczęła się w 2004 roku, kiedy to swoją premierę miała komedia. Był to nietypowy film drogi, w którym dwójka kumpli po wypaleniu blanta robi się bardzo głodna. Wyruszają więc na wyprawę do restauracji White Castle, gdzie pragną pożreć reklamowany przez przybytek zestaw sześciu hamburgerów. Wyprawa obfitować będzie w szereg szalonych przygód.Cztery lata później swoją premierę miał film. Ostatnim tytułem w cyklu pozostajez 2011 roku. W tym filmie Harold i Kumar "dojrzeli" i założyli własne rodziny. Właśnie przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia, kiedy Kumar na progu swojego domu znajduje dziwną przesyłkę. Próbując ją dostarczyć do Harolda, doprowadza do spalenia nagradzanej choinki teścia Harolda. Ponieważ teściów jeszcze przez dzień nie będzie w domu, Harold postanawia ukryć ślady wypadku, wymieniając drzewko na równie piękne. Tak Harold i Kumar wyruszają na kolejną pełną zabawnych przygód wyprawę w poszukiwaniu idealnej choinki.