BIULETYN: "Nietykalni" dostaną arabski remake

Powstanie arabska wersja francuskiego hitu. Obraz zostanie zrealizowany w koprodukcji Egiptu z Arabią Saudyjską. [za: The Hollywood Reporter]dostają czwarty sezon. Będzie on jednak ostatnim. [za: Deadline] Nia Long dołączyła do obsady filmu. Będzie też jego producentem. Jest to historia kobiety, która chce naprawić swoje małżeństwo po tym, jak spotkała swojego dawnego przyjaciela. Problem w tym, że ten jest bardziej niebezpieczny i niestabilny, niż to jej się wydawało. [za: Deadline]Serialwraca do TNT. Jego premiera planowana jest na przyszły rok. [za: The Hollywood Reporter] David Ayer będzie jednym z producentów serialu stacji FOX. Jest to historia Deni Vasquez, udekorowanej oficerki, żony i matki, która po wybuchu skandalu została przeniesiona do znajdującej się na prowincji bazy wojskowej razem ze swoją rodziną. Tam odkrywa, że życie w takim miejscu niewiele różni się od próby przetrwania za linią wroga. [za: Variety] Ryan Coogler wyprodukuje dla Legendary ekranizację komiksu. Jego akcja rozgrywa się w Harlemie lat 20. ubiegłego wieku i opowiada o członkach rodziny od lat specjalizującej się w walce z potworami i nadprzyrodzonymi siłami. [za: Deadline]Twórcy Josh Heald szykują serial dla stacji TBS. Projekt nosi tytułi opowie o oddziale sił specjalnych, której zadaniem jest wytropienie terrorystów planujących zniszczenie Las Vegas. [za: The Hollywood Reporter] Evan Goldberg wyprodukują dla Amazonu serial kryminalny. Będzie to historia pary agentów FBI próbujących dowiedzieć się, co stało się z dwójką policjantów prowadzących w Indianie śledztwo w sprawie przypadków zaginięć młodych mężczyzn. Autorami scenariusza są Alexander Aciman i Julien Martin Hawthorne. [za: Variety] Melvin Gregg dołączył do obsady. Film opowie o burzliwym życiu legendy jazzu, którą interesował się departament do zwalczania narkomanii. [za: Deadline]James Whitey Bulger, który był już bohaterem filmu ( Johnnym Deppem ), teraz dostanie serial. Jego fabuła bazować będzie na niewydanej jeszcze książce. Fabuła skupi się na zespole agentów FBI, których celem było doprowadzenie do aresztowania i postawienia przed sądem króla bostońskiego świata przestępczego. [za: Variety] Lisa Cholodenko została wybrana na stanowisko reżyserki seriali Leną Headey , który powstaje dla stacji Showtime. Jest to remake duńskiego serialuo nauczycielce, która lepiej radzi sobie z uczniami niż z dorosłymi. [za: The Hollywood Reporter] Michelle Buteau zagra u boku Jennifer Lopez w komedii. Jest to ekranizacja komiksu opowiadającego o tym, co się stanie, kiedy gwiazda muzyki dla żartu wyszła za mąż za przeciętnego Kowalskiego. [za: Variety] Tyler Perry szykuje serial dla stacji Nickelodeon. Jego gwiazdą będzie 10-letni raper Young Dylan (aka Dylan Gilmer). Zagra wschodzącą gwiazdę hip-hopu, który wprowadza się do domu wujostwa wywracając życie rodziny do góry nogami. [za: The Hollywood Reporter]Seria sf Dave'a Gibbonsa zostanie zekranizowana przez założone niedawno Madefire Studios. Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, kiedy to świat pogrążony jest w chaosie po trzech globalnych recesjach. Hitem telewizji są transmisje na żywo z akcji brutalnej eliminacji największych zbrodniarzy świata przez zespoły, w których skład wchodzą byli wojskowi, stróże prawa oraz gwiazdy sportu i rozrywki. [za: Variety]