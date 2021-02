Powstanie film dokumentalny o zespole The Prodigy

Legendarna grupa The Prodigy doczeka się w końcu pełnometrażowego dokumentu. Wśród producentów będą członkowie zespołu Liam Howlett i Maxim Reality.The Prodigy to brytyjski zespół tworzący muzykę elektroniczną. Grupa powstała na początku lat 90. inspirowana klubową kulturą rave. Pierwszy album - "Experience" - wydany została w 1992 roku. Największą sławę przyniósł im trzeci album - "The Fat of the Land" - z 1997 roku. To z niego pochodzą dwa megahity "Firestarter" i "Breathe".Dokument, który dedykowany będzie zmarłemu w 2019 roku Keithowi Flintowi, będzie składał się z wywiadów, materiałów archiwalnych oraz sekwencji animowanych. Całość wyreżyseruje Paul Dugdale ("The Rolling Stones Olé Olé Olé!").