Powstanie filmowa biografia Boys II Men

Boys II Men trafią na wielki ekran

Getty Images © Vinnie Zuffante

Zespół, w którego skład wchodzą Nathan Morris Wanyá Morris , planuje przenieść swoją historię na wielki ekran. W tym zadaniu wspierać ich będzie zespół producencki z Compelling Pictures i Primary Wave - Denis O'Sullivan Larry Mestel oraz Joe Mulvihill . Trio muzyków, dopełnione przez Oriego Allena, Stevena Garcię i Denisa Casali, będzie pełniło rolę producentów wykonawczych nad projektem, czuwając nad koherentnością przedstawionej wizji.- powiedział Nathan Morris w swoim oświadczeniu.W odpowiedzi ekipa Compelling Pictures powiedziała: Boys II Men to popularna grupa, która w latach 90. uchodziła za jeden z najpopularniejszych głosów muzyki soul. Łącząc wykonania a cappella z głęboko emocjonalnymi balladami, wytworzyli sobie styl kochany na całym świecie. W trakcie 35 lat działalności zespół zdobył cztery nagrody Grammy, trzy nagrody Billboard oraz dziewięć American Music Awards. Wydali 14 albumów, a do ich najpopularniejszych utworów zaliczają się hity "End Of The Road", "I'll Make Love To You", "One Sweet Day" czy "4 Seasons of Loneliness". W 2003 z zespołem pożegnał się Michael McCary z powodów z problemów zdrowotnych - głos basowy, który trwał przy zespole przez znaczny okres jego świetności, a więc aż od roku 1989.