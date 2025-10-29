Popularna gra sportowa trafi na ekran. W jakiej formie?

W ubiegłym roku za sprawą "Backyard Baseball '97" na rynek wróciła seria gier "Backyard Sports", a teraz franczyza zyskuje nowe życie w formie animowanego specjalnego odcinka. Co wiemy na ten temat?
Nowe życie serii "Backyard Sports"
Za produkcję odpowiada młode studio Playground Productions, prowadzone przez byłą nauczycielkę Lindsay Barnett
. Projekt, zatytułowany "Sticky Situation
", powstaje przy współpracy ze studiem animacji, które pracowało m.in. nad "Rickiem i Mortym
".
W rolach głównych wystąpią Tiffany Haddish
, Arturo Castro
, Ego Nwodim
, Christopher Mintz-Plasse
, Donald Faison
, Ashleigh Crystal Hairston
, Adam Pally
i Utkarsh Ambudkar
. Barnett sama użyczy głosu postaciom Vinnie’ego i bliźniaków Webberów, a Michael Vlamis
wcieli się w Tony’ego Delvecchio.
Scenariusz specjalnego odcinka napisał Joe Purdy
("Hej Arnold!
"), za reżyserię odpowiada Mike Roberts
("BoJack Horseman
"), a muzykę skomponował Jonny Shorr. Produkcją zajmuje się Lighthouse Studios. Fabuła brzmi następująco: To dzień otwarcia na stadionie Steele. Gwiazda drużyny, Stephanie ‘Bubbles’ Morgan, wpada w panikę — zgubiła swoją szczęśliwą gumę do żucia! Zostało tylko 30 minut do meczu, więc dzieciaki z podwórka wyruszają w szaloną misję, by ją odnaleźć i uratować sezon.
Specjalny odcinek "Sticky Situation"
zostanie sfinansowany niezależnie przez Playground Productions przy wsparciu sieci Dave & Buster’s. Choć nie ogłoszono jeszcze daty premiery, animacja trafi jednocześnie na kanał Backyard Sports na YouTube oraz do lokali Dave & Buster’s w USA.
Lindsay Barnett wpadła na pomysł wskrzeszenia marki, gdy szukała gier edukacyjnych dla swoich uczniów. Zdobyła prawa, a potem wraz z programistami pracowała nad tym, by klasyczne tytuły stały się kompatybilne z nowoczesnymi urządzeniami. Barnett chce mieć kontrolę nad marką, by zachować spójność wizji.
Nasze ulubione gry sportowe