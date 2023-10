Pomogli pracownikom seksualnym. Teraz OnlyFans robi serial

Co wiemy o projekcie "xXPonyBoyDerekXx"?

Kim jest John Cameron Mitchell?

Zwiastun filmu "Między światami"

Twórcy projektu określają go jako połączenie teatru, filmu oraz wideoartu.Głównym bohaterem jest 18-letni mężczyzna, który przy pomocy OnlyFans i X, który próbuje odkryć własną autonomię, seksualność i nauczyć się sztuki przetrwania w wymagającym świecie cyfrowym.Tożsamość odtwórcy głównej roli nie została ujawniona. Poznamy ją dopiero w finale. Na razie bohater ukrywa swoją twarz pod kominiarką. W obsadzie jest też działający na OnlyFans Boomer Banks, który wcieli się w postać Aarona Channinga. John Cameron Mitchell pełni przyfunkcję producenta wykonawczego. Scenarzystą i współreżyserem jest nowojorski dramaturg Gage Tarlton. W funkcji reżysera wspierać go będzie Carlos Cardona John Cameron Mitchell jest pochodzącym z Teksasu reżyserem i aktorem. Jego przepustką do sławy była niezależna produkcja(nagroda Teddy na Berlinale). Kolejny film -- szokował amerykańską publiczność dosadnymi scenami seksu.W 2010 roku nakręcił. Grająca w nim. Ostatnim pełnometrażowym projektem Mitchella pozostaje powstały na bazie opowiadania Neila Gaimana W ostatnim czasie Mitchell częściej pojawiał się przed kamerą. Zagrał "króla tygrysów"w serialu. W tym roku mogliśmy go oglądać na platformiew serialu