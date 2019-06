Premiera jednego z droższych chińskich filmów odwołana

To miał być jeden z największych kasowych przebojów tego roku. Chińskie studio Huayi Brothers Media wydało na realizację80 milionów dolarów. Wojenne widowisko zostało nakręcone przy użyciu kamer IMAX. Ogólnokrajowa premiera została wyznaczona na 5 lipca. Teraz wiemy jednak, że Chińczycy filmu nie zobaczą. A w każdym razie nie w najbliższym czasie.Premiera widowiska została zablokowana przez cenzurę. Dla osób obserwujących chiński rynek kinowy nie jest to zaskoczenie. O tym, że twórcymają kłopoty, wiadomo od czasu, kiedy cenzura zablokowała światową premierę filmu, która miała się odbyć na festiwalu w Szanghaju.Powodem wycofaniajest jego tematyka. Obraz opowiada o jednym z najważniejszych wydarzeń z czasów wojny Chin z Japonią, czyli obrony Magazynów Sihang. Garstka dzielnych chińskich żołnierzy na przełomie października i listopada 1937 roku doprowadziła do odwrócenia losów bitwy o Szanghaj. Problem polega na tym, że byli to żołnierze związani z Narodową Partią Chin Czang Kaj-szeka, czyli wrogów chińskich komunistów i późniejszych założycieli niezależnego Tajwanu.Oczywiście może zastanawiać, dlaczego projekt zablokowano teraz, kiedy był już gotowy, by pokazać go światu. Powód jest prosty. Istnieje grupa wyższych oficjeli, z których każdy ma prawo weta. W związku z tym wystarczy zaledwie jeden głos sprzeciwu i film zostaje zablokowany.W tym roku chińska cenzura jest wyjątkowo aktywna. Z Berlina zostały w ostatniej chwili wycofane dwa filmy: Yimou Zhanga (do dziś nie został on publicznie pokazany) i Dereka Tsanga (w tym przypadku wydawało się, że problemy udało się rozwiązać, obraz miał bowiem jutro trafić do dystrybucji krajowej, w ostatniej chwili plany te zostały odwołane). Z kolei w Cannes bez zgody cenzorów pokazano, co może się dla jego twórców skończyć nawet karą więzienia (choć reżyser Zu Feng i większość jego ekipy wyczuli pismo nosem i zawczasu odcięła się od festiwalowego pokazu, a swoją nieobecność usprawiedliwiali "problemami technicznymi").