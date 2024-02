Prezentujemy plakat filmu "Mój pies Artur". W kinach od 26 kwietnia

O filmie "Mój pies Artur"

W zainspirowanym przeżyciami autora filmie – obok Wahlberga – wystąpili również: znany z hitów " Shang-chi i legenda dziesięciu pierścieni " i " Barbie Juliet Rylance (" Był sobie pies "), gwiazda cyklu " Szybcy i wściekli " i " Gry o tron Nathalie Emmanuel oraz popularny podróżnik i mistrz sztuki przetrwania Bear Grylls . Wspólnie dadzą oni prawdziwy spektakl emocji, niezapomnianych przygód i wrażeń, pokazując, że najbardziej niebywałe scenariusze pisze samo życie, a przyjaźń i wierność są w stanie pokonać każdą przeszkodę.Miłośnik sportu i adrenaliny Michael Light ( Mark Wahlberg ) staje przed największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze. Wraz z trzyosobową ekipą zaufanych zawodników przystępuje do Mistrzostw Świata w Rajdach Przygodowych na Dominikanie. Stając na starcie ekstremalnych zmagań, w czasie których – przez 10 dni – pieszo, kajakami i na rowerze będzie musiał pokonać prawie 700 kilometrów, Light nie przypuszcza, że wkrótce jego zespół rozrośnie się o dodatkowego członka. Będzie nim jedyny w swoim rodzaju, bohaterski pies – Artur. Połączeni nierozerwalną więzią człowiek i wierny czworonóg rzucą wyzwanie dżungli, falom, przepaściom i ograniczeniom własnych organizmów. To co wspólnie osiągną, napisze niebywałą historię, która poruszy i zachwyci cały świat.