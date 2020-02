Producenci "Yellowstone" planują serial o Marilyn Monroe

Getty Images © Baron



101 Studios () oraz Seven Seas Films przygotowują serial opowiadający o ostatnich miesiącach życia Marilyn Monroe Scenariusz powstanie w oparciu o wydaną w 2012 roku roku książkę Keitha Badmana "The Final Years of Marilyn Monroe".Legenda kina miała zaledwie 36 lat, gdy 5 sierpnia 1962 roku znalezioną ją martwą w jej domu. Jako oficjalny powód zgonu koroner podał przedawkowanie środków nasennych. Wokół śmierci Monroe pojawiło się wkrótce mnóstwo teorii spiskowych. Sugerowano m.in., że w tragedię mogła być zamieszana mafia oraz klan Kennedych.