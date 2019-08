Adrien Brody i Bobby Cannavale w biografii Marylin Monroe

Getty Images © Gene Lester



), Bobby Cannavale ) i Julianne Nicholson ) dołączyli do obsady biografii Marilyn Monroe , którą po latach przygotowań kręci Andrew Dominik ).Film nosi tytuł, zaś w gwiazdę kina wcieli się Ana de Armas ). Nie wiadomo natomiast, w kogo wcieli się świeżo zatrudniony, aktorski tercet.Scenariusz oparty jest na książce Joyce Carol Oates wydanej w Polsce pod tytułem. Jest to portret Marilyn Monroe, intymny i bezlitosny jak żaden inny: portret dziecka, kobiety, gwiazdy, nad którą zawisło fatum. W swoim, jak dotąd najambitniejszym dziele, Oates z wielką sympatią bada życie wewnętrzne kobiety, której przeznaczeniem było stać się największą legendą Hollywoodu. Blondynka to wybitny i poruszający obraz kultury zahipnotyzowanej przez własne mity, a także nadwątlonej rzeczywistości kruchych żywotów, które ta kultura pochwyciła w swój drapieżny uścisk. Dominik próbuje doprowadzić do realizacji filmu od 12 lat. Pierwotnie gwiazdą projektu miała być Naomi Watts . Kilka lat później angaż otrzymała Jessica Chastain , a producentem został Brad Pitt . Po raz ostatni o projekcie słyszeliśmy w 2016 roku, kiedy to wsparcia udzieliła mu platforma Netflix. Zdjęcia mają rozpocząć się latem.