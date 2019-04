Ostatnie dni Marilyn Monroe w serialu BBC Studios

Getty Images © Baron



BBC Studios zamawia serial pod roboczym tytułem. Scenariusz w oparciu o książkę Keitha Badmana "The Final Years of Marilyn Monroe: The Shocking True Story" przygotuje Dan Sefton Monroe była jedną z największych gwiazd kina. Jednak jej próby zyskania uznania jako poważna aktorka prowadziła do zaciętych batalii z mężczyznami rządzącymi w Hollywood. Jej porażki sprawiały, że zaczęła zachowywać się coraz bardziej nieprzewidywalnie, wpadła również w uzależnienie od alkoholu i leków. Zmarła w wieku 36 lat.Choć projekt powstaje w BBC Studios, na razie nie wybrano stacji/platformy, która zajmie się jego emisją.