Sztuczna inteligencja wskrzesiła Marilyn Monroe!

Cyfrowa Marilyn jak żywa?

to twór Soul Machines i Authentic Brands Group. Soul Machines specjalizuje się w tworzeniu Cyfrowych Ludzi przy użyciu sztucznej inteligencji. Authentic Brands Group to z kolei firma, która skupuje prawa do wizerunków sławnych ludzi. Oprócz Monroe w jej katalogu są m.in. Elvis Presley to nie tylko odtworzony wizerunek aktorki. Postać ma wpisane zachowania gwiazdy kina, jej manieryzmy. A za sprawą ChatGPT 3.5 może wchodzi w interakcje z biologicznymi ludźmi i prowadzić z nimi rozmowy.Szef Soul Machines tak opisuje najnowsze dzieło swojej firmy: