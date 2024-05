Harvey Weinstein. Nowy proces jesienią

Harvey Weinstein znów będzie bronił się w sądzie przez oskarżeniami o gwałt

Producentza napaść na tle seksualnym z 2006 roku oraz gwałt trzeciego stopnia z 2013.Ten wyrok został ostatnio uchylony przez sąd apelacyjny. Stosunkiem głosów 4:3. Wszystko przez decyzję sędziego prowadzącego sprawę, by zezwolić na zeznania kobiet, które nie były bezpośrednio związane ze sprawami, których proces dotyczył. Drugim zarzutem wobec sędziego były uprzedzenia wobec pozwanego i zezwolenie na przedstawianie go w "niekorzystnym świetle".Wkrótce po uchyleniu wyroku Harvey Weinstein został zwolniony z więzienia i przewieziony do szpitala ze względu na ciężki stan zdrowia. Na środowej rozprawie pojawił się na wózku. Jednak jego prawnicy podkreślają, że nie stracił sprawności umysłu i może osobiście brać udział w kolejnym procesie.Prokuratura nie zamierza bowiem odpuścić i sprawa trafi do ponownego rozpatrzenia przez sąd. Dokładnej daty na razie nie wyznaczono, ale wiadomo, że nastąpi to po Święcie Pracy (które w Ameryce obchodzone jest w pierwszy poniedziałek września).W tej sprawie obrońcy producenta również złożyli apelację.