Julia Ormond pozywa Disneya. Chodzi o Harveya Weinsteina

O co Julia Ormond oskarża Harveya Weinsteina?

Getty Images © Rebecca Naden - PA Images



O co Julia Ormond oskarża CAA, Miramax i Disneya?

Getty Images © Pool



Harvey Weinstein przestępcą seksualnym

Zwiastun serialu "The Walking Dead: Nowy Świat"

Oskarżenie wytoczone Harveyowi Weinsteinowi zapewne nikogo nie zaskakują. Za podobne sprawy producent miał już wytoczone kilka procesów (niektóre z nich już przegrał).W przypadku Ormond . Wszystko zaczęło się od biznesowej kolacji. Aktorka sądziła, że Harvey Weinstein chce jej zaproponować rolę. Zamiast tego zaproponował, że zrobi jej masaż. Sprawy szybko wymknęły się spod kontroli Ormond , kiedy masywny Weinstein Jak donosi portal Variety, który widział dokumenty sądowe, Julia Ormond pozywa, która była jej agencją, o to, że. Aktorka twierdzi w pozwie, że powiadomiła swoich ówczesnych agentów Bryana Lourda i Kevina Huvane'a (aktualnie są prezesami CAA, ale nie są osobiście przez Ormond pozwani) o tym, co zrobił jej Weinstein . Cii nie zrobili nic z jej zgłoszeniem.pomimo posiadania wiedzy o zachowaniu producenta. Miramax był wytwórnią założoną przez Harveya Weinsteina i w latach 90. należał do Disneya. W pozwie Ormond wspomina Michael Eisner i Jeffreya Katzenberga, ówczesnych szefów Disneya, choć oni sami nie zostali przez nią pozwani. Harvey Weinstein od czasu narodzin ruchu #MeToo został pozwany przez wiele kobiet. Jednak bardzo rzadko zdarza się, by partnerzy biznesowi, którzy latami czerpali zyski z działalności producenta, sami byli stronami postępowań sądowych.W 2020 roku zakończył się proces przed sądem w Nowym Jorku. Harvey Weinstein W 2023 roku dobiegł końca drugi proces, tym razem przed sądem w Los Angeles. Weinstein ponownie został uznany winnym gwałtów i innych przestępstw seksualnych. W tym procesieW 2019 roku Weinstein w procesie cywilnym poszedł na ugodę z kilkoma pozywającymi ją kobietami. Uzgodniona Julię Ormond mogliście ostatnio oglądać w serialu. Jego zwiastun znajdziecie poniżej: