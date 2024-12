Harvey Weinstein ponownie trafił do szpitala

Harvey Weinstein ponownie w szpitalu

Batalia prawna wciąż trwa

Do nowojorskiego szpitala Weinstein trafił prawie tydzień po złożeniu pozwu przeciw miastu Nowy Jork za "godne ubolewania warunki", jakie panują w więzieniu Rikers Island. Od czasu aresztowania sześć lat temu zhańbiony producent boryka się z licznymi problemami zdrowotnymi. We wrześniu media donosiły, że był w stanie krytycznym i pilnie przeszedł operację serca.Deadline opublikował także oświadczenie prawnika Harveya Weinsteina , Imrana H. Ansariego. Czytamy w nim: Harvey Weinstein Prawnik reprezentuje Weinsteina nie tylko w sprawie warunków więziennych na Rikers Island, ale i w nadchodzącym ponownym procesie za przestępstwa seksualne, których dopuścił się były producent.Do oświadczenia prawnika Weinsteina Deadline dołączył także słowa jego PR-owca, Jude'a Engelmayera.- tłumaczy Engelmayer.Przypomnijmy, że Harvey Weinstein wciąż oczekuje na nowy proces - kolejne terminy przesuwane są jednak z uwagi na jego stan zdrowia. Za gwałt na aktorce Jessice Mann i napaść seksualną na asystentkę Miriam Haley został skazany na 23 lata pozbawienia wolności.W kwietniu tego roku sąd apelacyjny uchylił jednak wyrok. Stosunkiem głosów 4:3 sąd uznał, że Weinstein nie miał sprawiedliwego procesu. Powodem była decyzja sędziego prowadzącego sprawę. Zezwolił on na zeznania kobiet niezwiązanych bezpośrednio ze sprawami, których dotyczył proces. Sąd apelacyjny uznał również, że sędzia był uprzedzony wobec oskarżonego i pozwolił na przedstawienie go w "niekorzystnym świetle". Nowy proces ma rozpocząć się na początku przyszłego roku, o ile pozwoli na to stan zdrowia oskarżonego.