Przeżyjemy szok przyszłości? Nadchodzi reboot filmu "Gattaca"

Serialowa "Gattaca" - co wiemy o projekcie?

O filmie "Gattaca - szok przyszłości"

Zwiastun filmu "Gattaca - szok przyszłości"

Szczegóły serialu nie są na razie znane. Wiemy jedynie tyle, że jegoZa serial odpowiadać będą twórcy hitu Showtime Alex Gansa . Przygotują również scenariusz we współpracy z Craigiem Bortenem ).Akcja obrazu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Rasa ludzka dzieli się na dwie kasty: wyższą, inteligentniejszą stworzoną dzięki genetycznej modyfikacji oraz niższą, do której należą ludzie poczęci w sposób tradycyjny. Do drugiej grupy należy między innymi Vincent Freeman. Mimo nie najlepszych predyspozycji, marzy o podróży w kosmos. Dzięki oszustwu udaje mu się trafić na listę załogi pojazdu kosmicznego "Gattaca". W czasie rejsu statkiem w przestworza poznaje atrakcyjną, należącą do wyższej kasty Irene Cassini. Dostrzega coraz więcej różnic, które dzielą go z ukochaną. W dodatku zostaje oskarżony o zamordowanie szefa kosmicznej misji.mimo pozytywnych recenzji i prawdziwie gwiazdorskiej obsady nie zdołał przyciągnąć widzów do kin. W Ameryce debiutował na tydzień przed Halloween 1997 roku i zajął dopiero piąte miejsce. W sumie zarobił w USA 12,5 mln dolarów, co było słabym osiągnięciem (budżet produkcji wynosił bowiem 36 milionów).Proponowany obecnie serial nie jest pierwszym podejście do telewizyjnego rebootu filmu. W 2009 roku nad serialem pracował Gil Grant ), który chciał zrobić policyjnyrozgrywający się w świecie przyszłości z filmu