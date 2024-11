Listopad 2024 w SkyShowtime. Nowe filmy i seriale

Serial jest adaptacją serii bestsellerowych thrillerów autorstwa Ragnara Jónassona i opowiada o losach detektywki Huldy Hermannsdóttir ( Lena Olin ), która bada sprawę szokującego morderstwa, zmagając się jednocześnie z własnymi demonami. Hulda, która ma w niedługim czasie przejść na wcześniejszą emeryturę, zostaje zmuszona do pracy nad śledztwem w duecie z nowym partnerem. Kobieta jest zdeterminowana, by za wszelką cenę znaleźć winnego - nawet jeśli będzie wiązało się to z postawieniem na szali własnego życia