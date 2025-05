Czerwiec 2025 w SkyShowtime. Jakie nowe filmy i seriale trafią na platformę?

Czerwiec w SkyShowtime: premiery seriali

Skymed 2022 - 44m Dramat Steven A. Adelson Ron Murphy Kanada Dramat Natasha Calis Morgan Holmstrom Akcja trzeciego sezonu serialu SkyMed rozpoczyna się zaraz po dramatycznych wydarzeniach z finału poprzedniej serii. Rosnąca presja i szokujący wypadek jednego z ratowników doprowadziły wówczas zżytą grupę prawie do rozpadu. Jednak to nie jest czas na konflikty. Do ekipy dołącza kilka nowych osób, by wspólnie stawić czoła jeszcze bardziej niebezpiecznym misjom ratunkowym w dziczy. Wszyscy muszą coraz mocniej na sobie polegać, choć nowe związki i bolesne pożegnania niekoniecznie w tym pomagają.



Wszystkie odcinki będzie można oglądać wyłącznie w SkyShowtime od 2 czerwca. Dostępne są również sezony 1 i 2.

Odcienie prawdy Matices 2025 - Kryminał Sergio Canovas Hiszpania Kryminał Elsa Pataky Maxi Iglesias "Odcienie prawdy" to historia charyzmatycznego psychiatry, który zabiera szóstkę swoich pacjentów do odległej winnicy. Tam zamierza przeprowadzić ich terapię i wykorzystać w jej trakcie swoją słynną metodę, wyróżniającą się bardzo wysoką skutecznością w leczeniu najtrudniejszych przypadków. Po nietypowej degustacji dochodzi jednak do zaskakującego zbiegu zdarzeń, które mają szokujące konsekwencje. Na miejscu zjawia się policja, a prowadzący sprawę inspektor za wszelką cenę dąży do ujawnienia prawdy o lekarzu i jego pacjentach zmagających się z traumą.



Pierwsze trzy odcinki będzie można oglądać wyłącznie w SkyShowtime od 5 czerwca, a kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień.

Ctrl+Alt+Desire 2024 47m Colin Archdeacon USA



Wszystkie odcinki będzie można oglądać wyłącznie w SkyShowtime od 8 czerwca. Uzależnienie, obsesja, dziewczyny z kamerek i morderstwo. Rodzina Amato wydawała się podobna do innych amerykańskich rodzin. Niestety, coś się zmieniło. W sierpniu 2019 roku Grant Amato został uznany za winnego potrójnego morderstwa pierwszego stopnia: matki, ojca i brata. W nowym serialu dokumentalnym true crime oglądamy, jak reżyser Colin Archdeacon nawiązuje bliski kontakt z Grantem i poznaje jego złożoną osobowość. Odkrywa też mroczną naturę internetowej obsesji Amato, która w połączeniu z samotnością rozbudziła w nim przerażające mordercze instynkty.

Blocco 181 2022 - 50m Kryminał Melodramat Ciro Visco Giuseppe Capotondi Włochy Kryminał Melodramat Laura Osma Alessandro Piavani Na początku wciągającego drugiego sezonu Bea, Mahdi i Ludo działają na własną rękę i próbują samodzielnie wybić się w niebezpiecznym, ale hipnotyzującym świecie gangów działających na przedmieściach Mediolanu. Kiedy jednak ich społecznością wstrząsa nieoczekiwane wydarzenie, a sytuacja eskaluje, bohaterowie zdają sobie sprawę, że jedyną szansą na wygraną jest współpraca. Rozpoczynają niebezpieczną misję, podczas której muszą stawić czoła starym i nowym wrogom.



Wszystkie odcinki 2 sezonu będzie można oglądać wyłącznie w SkyShowtime od 13 czerwca. Dostępny także sezon 1.

Matka 2022 - 44m Thriller Piotr Trzaskalski Polska Thriller Olga Bołądź Łukasz Simlat



Wszystkie odcinki będzie można oglądać wyłącznie w SkyShowtime od 25 czerwca. Dziennikarka śledcza Agnieszka ( Olga Bołądź ) stara się pogodzić z samobójczą śmiercią dwunastoletniego syna. Kiedy po paru latach od tragedii jej mąż, Jacek ( Łukasz Simlat ), dostaje pracę w Holandii, wydaje się, że to idealny moment na przeprowadzkę i rozpoczęcie nowego etapu życia. Na przeszkodzie staje Rafał ( Marcin Kowalczyk ), który wiele lat temu był bohaterem jednego z reportaży Agnieszki, a teraz odsiaduje wyrok za morderstwo. Mężczyzna prosi dziennikarkę o pomoc w rozwikłaniu zagadki kryminalnej. Nieświadoma szokującej prawdy, jaką odkryje, ponownie angażuje się w pozornie zamkniętą sprawę. Okazuje się, że morderstwo, o które był oskarżony Rafał, jest powiązane ze śmiercią jej syna. Zamiast wyjechać z kraju, Agnieszka zaczyna obsesyjnie szukać oprawców, którzy w rzeczywistości są bliżej niż myśli.

Czerwiec w SkyShowtime: kontynuacje seriali

Langer 2025 42m Thriller Łukasz Palkowski Polska Thriller Jakub Gierszał Julia Pietrucha Piotr Langer to młody i rzutki biznesmen, który po tragicznie zmarłym ojcu odziedziczył holding finansowy. W czasie wolnym od pracy oddaje się swojej wieloletniej pasji – jest nieuchwytnym seryjnym mordercą, którego od lat bezskutecznie ścigają prokuratorzy.

Pewnego dnia w jego życiu pojawia się zachwycająca kobieta – Nina, która, aby przyciągnąć uwagę Langera i zbliżyć się do niego, zjawia się na jego gali charytatywnej. Wkrótce potem wdaje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem, które nie ułatwiają jej szukania dowodów na to, że jest on psychopatycznym mordercą. Czy tym razem sprawiedliwość zwycięży...?





Nowe odcinki w czwartki. Finałowy odcinek: 19 czerwca.

Czerwiec w SkyShowtime: premiery filmów