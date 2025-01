Paramount+ podjęło decyzję. Jaki los czeka "Frasiera"?

Paramount+ rezygnuje z "Frasiera". Jaka przyszłość czeka serial?

O czym opowiada "Frasier"? Zobacz zwiastun serialu

Jak podaje The Hollywood Reporter, Paramount+ zrezygnował z " Frasiera " po dwóch sezonach. Póki co nie oznacza to jednak końca serialu. Odpowiedzialne za produkcję CBS Studios szuka dla niego nowego domu.Platforma Paramount+ złożyła zamówienie na serial w 2022 roku. Wyniki oglądalności nie zostały ujawnione. Wiadomo, że dwa dotychczasowe sezony oraz oryginał pozostaną dostępne w serwisie. W Polsce serial jest dostępny na SkyShowtime.Oryginalny serial, emitowany w latach 1993–2004, opowiada historię rozwiedzionego psychiatry Frasiera Crane'a ( Kelsey Grammer ), który powraca do rodzinnego Seattle i zamieszkuje z ojcem, emerytowanym policjantem oraz jego opiekunką. Prowadzi to do kilku ważnych, życiowych lekcji oraz mnóstwa absurdalnych, komicznych sytuacji.Grany przez Kelseya Grammera Frasier Crane wraca do Bostonu, aby rozpocząć nowy rozdział swojego życia, zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, nawiązać nowe relacje i nareszcie spełnić swoje największe marzenie.W obsadzie prócz Grammera znaleźli się również Jack Cutmore-Scott Toks Olagundoye oraz Jimmy Dunn