Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci zaprasza

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, wspólnie z lokalnymi i ogólnopolskimi partnerami, zaprasza serdecznie do udziału w, który odbędzie się w dniach(prezentacja nadesłanych filmów) i(ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród, seans filmów laureatów) 2019 roku.Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU powołany został w 2014 roku w celu wspierania dzieci tworzących filmy animowane i stworzenia szerokiej, ogólnokrajowej platformy prezentacji ich twórczości. W projekcie bierze udział 15 partnerskich instytucji z całego kraju. Są to: stowarzyszenia, galerie, kina, szkoły, instytucje kultury. Motorem współpracy i podejmowanych działań jest świadomość ogromnego potencjału drzemiącego w młodych twórcach oraz dążenie do wspierania ich w rozwijaniu swoich umiejętności poprzez prezentację ich filmów, wzajemny kontakt i wymianę doświadczeń. Projekcje organizowane są w instytucjach partnerskich w najrozmaitszych kontekstach i miejscach: w galeriach, kinach, domach kultury, na lekcjach, w ramach innych wydarzeń i projektów. Towarzyszą im warsztaty, prelekcje, koncerty, spotkania z artystami.Zapraszamy serdecznie młodych autorów i ich opiekunów do zgłaszania filmów na Przegląd.Czekamy na filmy do2019 roku!Więcej informacji TUTAJ