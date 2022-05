Przegląd Kina Emirackiego w U–jazdowski Kino

Fundacja Nahda, U–jazdowski Kino i Kino Pod Baranami zapraszają na piątą edycję Przeglądu Kina Emirackiego – unikatowego projektu pozwalającego polskim widzom zapoznać się z coraz bogatszym dorobkiem kinematografii Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W majowy weekend będzie okazja, aby zobaczyć rodzinny dramat "Before We Forget", niepokojącą, czarno-białą baśń " Scales " oraz widowiskowy film wojenny " Al Kameen ".Zjednoczone Emiraty Arabskie kojarzone są przede wszystkim z ropą naftową, boomem inwestycyjnym, nowoczesnymi drapaczami chmur w Dubaju czy fantastycznymi projektami sztucznych wysp. Warto jednak pamiętać, że ten stosunkowo nieduży kraj to także ważny ośrodek kultury arabskiej oraz młodej, wschodzącej kinematografii, której narodziny datuje się na przełom XX i XXI wieku. W jej propagowaniu pomaga organizowany od 2004 roku Dubai International Film Festival oraz zainicjowany trzy lata później Abu Dhabi Film Festival.Przegląd Kina Emirackiego to unikatowy projekt, który pozwala polskim widzom zapoznać się z coraz bogatszym dorobkiem rozwijającej się kinematografii Zjednoczonych Emiratów Arabskich.W programie 5. Przeglądu Kina Emirackiego znalazły się trzy różnorodne filmy. Na otwarcie w sobotę zostanie zaprezentowany film "Before We Forget" Nawafa Al Janahi . To kameralna opowieść rodzinna, skupiona na losach trzech mężczyzn, będących reprezentantami różnych pokoleń. Od lat skupieni na dzielących ich różnicach, podczas długiej podróży poznają się bliżej i odkryją, co tak naprawdę ich łączy. Reżyser, Nawaf Al Janahi , był gościem podczas pierwszej edycji przeglądu w 2016. Teraz powraca ze swoim najnowszym filmem i weźmie udział w rozmowie z widzami.Dzień wcześniej, w piątek odbędzie się pokaz nagrodzonej na Festiwalu w Wenecji koprodukcji emiracko-saudyjskiej " Scales ". Reżyserka, Shahad Ameen , opowiada o trudnych losach niepokornej dziewczyny, buntującej się wobec odwiecznej tradycji. Czarno-białe, poetyckie dzieło jest inspirowane legendą o Atargatis – asyryjskiej bogini, zwanej również pierwszą syreną.Przegląd zamknie w niedzielę film " Al Kameen " – iście międzynarodowa produkcja, w której brało udział blisko 400 osób reprezentujących 48 narodowości. Na czele zespołu stanął francuski reżyser Pierre Morel – twórca takich hitów kina akcji jak " Uprowadzona " czy " 13. dzielnica ". Zrealizowane przez niego " Al Kameen " to widowiskowy film wojenny oparty na prawdziwej historii oddziału, który podczas misji w Jemenie wpadł w zasadzkę silnie uzbrojonych bojowników.Wydarzenie organizowane pod patronatem honorowym Ambasady Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce."Zjednoczone Emiraty Arabskie od swego powstania opierają się na wartościach tolerancji i pokoju, wpajanych przez ich założyciela Szejka Zayeda bin Sultana Al Nahyana, którego strategią było okazywanie przyjaźni wszystkim kulturom i narodom. Wymiana idei, sztuki i literatury, tworzy porozumienie między narodami, wspiera dialog, edukację, wymianę kulturalną, rozwój współpracy międzynarodowej i globalny dobrobyt.Przegląd Kina Emirackiego, organizowany przez Fundację Nahda pod patronatem Ambasady ZEA w RP, to unikatowy projekt z zakresu dyplomacji kulturalnej, którego celem jest budowanie mostów zaufania i porozumienia między ZEA a Polską.Mamy przyjemność już po raz piąty zaprosić polskich widzów do obejrzenia najnowszych produkcji filmowych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ramach wspomnianego Przeglądu Kina Emirackiego, dzięki któremu możemy zaprezentować część kultury emirackiej i zachęcić polskich widzów do odwiedzenia naszego kraju" J.E. dr Eman Al Salami, Ambasador ZEA w Polsce.Więcej informacji o przeglądzie i bilety dostępne na stronieWydarzenie na Facebooku