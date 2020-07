Przygody Rico Rodrigueza mają reżysera! Kto nakręci "Just Cause"?

W ubiegłym roku informowaliśmy, że niemieckie studio Constantin Film szykuje kinowe widowisko "Just Cause" inspirowane serią gier pod tym samym tytułem . Teraz poznaliśmy nazwisko reżysera projektu. Został nim Michael Dowse , który wcześniej nakręcił takie filmy jak " Stuber " i " Zabijaka ".Podobnie jak w przypadku gier głównym bohaterem widowiska będzie Rico Rodriguez. Czeka go niezwykle trudna misja. Musi powstrzymać grupę najemników The Black Hand, zanim ta wykona swoje destrukcyjne zadanie.Filmowy Rico Rodriguez nie będzie jednak sam. Ma dostać partnerkę do pomocy. Dynamika relacji ma być podobna do tej, jaka łączyła bohaterów filmu " Miłość, szmaragd i krokodyl ".Autorem scenariusza jest Derek Kolstad (trylogia " John Wick ").