Quentin Tarantino chce zrezygnować ze "Star Treka"

Mamy złą wiadomość dla tych wszystkich, którzy czekali naod Quentina Tarantino . Wszystko wskazuje na to, że reżyser może z tego projektu zrezygnować. Tarantino ujawnił to w jednym z ostatnich wywiadów. Powiedział, że może się odsunąć od projektu. Póki co wciąż się waha, więc z nikim oficjalnie na ten temat nie rozmawiał.Przypomnijmy, że Tarantino ogłosił, że ma pomysł naz kategorią R dwa lata temu. Reżyser jest wielkim fanem oryginalnego serialu, a w szczególności postaci Jamesa T. Kirka, dlatego chciał nakręcić film o jego przygodach. Paramount Pictures zgodziło się na rozwijanie pomysłu. Po drodze do projektu dołączył jako producent J.J. Abrams oraz Mark L. Smith jako scenarzysta. Ten ostatni ukończył już prace nad fabułą i podobno tekst jest całkiem niezły. Być może więc studio zdecyduje się na jego realizację nawet bez Tarantino na stołku reżyserskim.Niezależnie od filmu według pomysłu Tarantino w Paramount Pictures trwają prace nad czwartym Zacharym Quinto . W listopadzie dowiedzieliśmy się, że jego scenarzystą i reżyserem został Noah Hawley ).