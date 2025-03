Zdjęcia do ostatniego filmu Tarantino ruszą jeszcze w tym roku?

Ostatni film Tarantino będzie kręcony jeszcze w tym roku?

World of Reel zaznacza, że jedyna informacja jaką posiada, to ta, że Tarantino rozważa rozpoczęcie zdjęć do filmu jeszcze w tym roku kalendarzowym. Nie wiadomo w tej chwili, czy chodzi o realizację zarzuconego podobno filmu " The Movie Critic ", czy może zupełnie innego projektu.Przypomnijmy, że " The Movie Critic " miał początkowo opowiadać o dziennikarzu pracującym dla fikcyjnego magazynu porno w latach 70. W miarę kolejnych miesięcy projekt przeszedł szereg zmian i wyewoluował w coś bliższego spin-offu " Pewnego razu... w Hollywood ", a potem został – zdaniem mediów – całkowicie porzucony przez reżysera. Nie jest jasne, dlaczego Tarantino zrezygnował z " The Movie Critic ". Osoby z jego otoczenia mówią, że "podekscytował się innym pomysłem". Czym on jednak może być?Możliwości jest naprawdę wiele, zwłaszcza że Tarantino co chwilę rozbudza ciekawość fanów nowymi spekulacjami. Niedawno opowiadał, że jest właśnie w trakcie pisania sztuki teatralnej, a jej potencjalny sukces mógłby spowodować, że to właśnie ją przeniesie na ekran. Jeszcze wcześniej – że nie spieszy się z realizacją ostatniego reżyserskiego projektu, czekając aż jego syn dorośnie na tyle, by zapamiętać doświadczenie przebywania na planie z ojcem.Zdaje się więc, że jedyne co pozostało fanom, to uzbroić się w cierpliwość. Jeśli jednak Jeff Sneider ma rację, pierwsze oficjalne informacje na temat ostatniego projektu Tarantino mogą pojawić szybciej niż później.