Nowe informacje na temat kontynuacji "Pewnego razu... w Hollywood" Davida Finchera

Kontynuacja "Pewnego razu... w Hollywood" - co wiemy?

Źródła informują, że planowany film jest oparty na scenariuszu autorstwa Quentina Tarantino , który miał przerodzić się w jego ostatnie, dziesiąte dzieło, zanim twórca zmienił zdanie i postanowił zarzucić prace nad projektem. Do tych informacji portal World of Reel przytacza fragment podcastu The Big Picture prowadzonego przez Seana Fennesseya, który prywatnie jest też przyjacielem reżysera " Pulp Fiction ".Dziennikarze załączają jego wypowiedź na temat potencjalnej fabuły filmu.– powiedział Fennessey, uważany przez portal za wiarygodne źródło.Warto dodać, że w 2023 roku Quentin Tarantino potwierdził w jednym z wywiadów, że jego następny, ostatni już film nie będzie jednak (tak, jak pierwotnie planowano) opowiadać o krytyku filmowym oraz że będzie osadzony właśnie w 1977 roku.Przypomnijmy, że od niemal tygodnia wiemy, że Fincher Pitt ponownie podejmują się współpracy i chcą wrócić do postaci kaskadera Ciffa Bootha.Jednak film, który powstaje dla Netfliksa na mocy ekskluzywnej umowy z reżyserem, nie jest zaliczany jako prequel ani sequel " Pewnego razu... w Hollywood ".Według The Hollywood Reporter to kwestia umowy, jaką Tarantino podpisał z Sony, producentem dziewiątego filmu w jego dorobku. Reżyser zawarł kontrakt, na mocy którego na 20 lat prawa do obrazu zostają u studia, aby potem wrócić do autora. Przez te dwie dekady twórca pozostaje właścicielem napisanych przez siebie bohaterów. Zatem film użyje postaci Bootha w nowej historii, bez potrzeby rozmów z studiem konkurencyjnym do Netfliksa.