Snowboardzista Travis Rice wyrusza wraz z przyjaciółmi w liczącą 16 tys. mil podróż wokół północnego Pacyfiku. Ich celem jest znalezienie nowego terenu do uprawiania ulubionego sportu.

Lodowce na wyspie Axel Heiberg za kołem podbiegunowym. Ekstremalnie niskie temperatury, niestabilna pogoda i dziewięciomiesięczne zimy wyludniły te tereny. Ale każdego lata niegościnny zamarznięty krajobraz rozkwita w niekończącym się świetle dnia, odsłaniając spektakularny ekosystem. Dołączamy do Darrena Berreclotha, Carsona Storcha, Cam Zinka i Toma Van Steenbergena z którymi wyruszamy w wyprawę na szczyt świata, by poznać tę stosunkowo nieznaną krainę. To tu rozpoczyna się niezapomniana, rowerowa przygoda.