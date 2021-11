Ray Donovan powraca. Zobaczcie zwiastun filmowej kontynuacji serialu

"Ray Donovan" - serial, który stał się hitem stacji Showtime

"Ray Donovan: The Movie" - co wiemy o filmie

Stacja Showtime zaprezentowała zwiastun filmu " Ray Donovan ". Jest to kontynuacja serialu pod tym samym tytułem. Jego premiera planowana jest na 14 stycznia.Serial " Ray Donovan " został stworzony na potrzeby stacji Showtime przez Ann Biderman . Pierwszy, 12-odcinkowy sezon miał swoją premierę 30 czerwca 2013 roku. Bohaterem serialu był Ray Donovan ( Liev Schreiber ), specjalista w rozwiązywaniu problemów znanych i bogatych mieszkańców Los Angeles. Wszystkie sprawy są, oczywiście, ściśle poufne - ich ujawnienie mogłoby poważnie zaszkodzić krezusom. Jednocześnie Ray musi radzić sobie z własnymi rodzinnymi kłopotami. Jego ojciec ( John Voight ) wychodzi z więzienia i chce się pojednać z synem.Serial był wielkim przebojem stacji Showtime i doczekał się sześciu kolejnych sezonów. W tym czasie zdobył sporo nagród, w tym: Złoty Glob dla Jona Voighta za najlepszą rolę drugoplanową i Emmy dla Hanka Azarii za gościnny występ.Choć od zakończenia serialu minęły już dwa lata, to film rozpocznie się właśnie w momencie, w którym siódmy sezon dobiegł końca. Mickey salwuje się ucieczką, a Ray go ściga, zdeterminowany, by powstrzymać ojca, zanim ten spowoduje jeszcze więcej problemów. Oprócz rozgrywającej się współcześnie historii w filmie poznamy wydarzenia sprzed 30 lat, które zdefiniowały relacje Raya z Mickeyem.Reżyserem filmowego " Raya Donovana " jest David Hollander , który przygotował również scenariusz we współpracy z odtwórcą tytułowej roli Lievem Schreiberem Ponieważ twórcy serialu " Ray Donovan " zostali zaskoczeni decyzją o kasacji, dlatego nie przygotowali domknięcia historii. Film ma dać fanom satysfakcjonujące zakończenie. Tak w każdy razie zapowiada szef działo rozrywki Showtime Gary Levine.