"Alien: Romulus" zainspirowany "Obcym" Jamesa Camerona. Którą sceną?

"Alien: Romulus" ściśle powiązany z cyklem "Obcy". Ridley Scott i James Cameron wsparli prace nad scenariuszem

O czym opowiada film "Alien: Romulus"?

"Alien: Romulus" – pierwszy teaser

został pierwotnie zamówiony jako film dla platformy Hulu, podobnie jak. W przeciwieństwie do tamtego filmu, który jest samodzielną historią w uniwersum,- powiedział Álvarez Ujawnił też, co stanowiło inspirację dla fabuły jego filmu. To(przywrócona w późniejszych wydaniach), w której widzimy dzieci bawiące się na korytarzach kolonii.- wspomina reżyser. - Álvarez chwali się, że zarówno Ridley Scott jak i James Cameron widzieli jego scenariusz i podzielili się uwagami do niego. Ich notatki były dla niego cennym materiałem., co dało Álvarezowi poczucie pewności siebie.Akcja widowiska rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z " Obcy - 8. pasażer Nostromo " a " Obcy - decydujące starcie ".. Bohaterami są przemierzająca kosmos grupa osób specjalizująca się w "odzyskiwaniu" cennych elementów porzuconych stacji, statków kosmicznych i innych artefaktów. Romulus jest dla nich łakomym kąskiem. Za późno zorientują się, że jest to śmiertelna pułapka. Tak rozpoczyna się dramatyczna walka o przetrwanie...W roli głównej zobaczymy Cailee Spaeny