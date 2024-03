"Obcy: Romulus" z ograniczonym CGI? Fede Álvarez stawia na tradycyjne efekty specjalne

"Obcy: Romulus" z ograniczonym CGI? Fede Álvarez o efektach wizualnych

W rozmowie z The Hollywood Reporter Fede Álvarez opowiedział o pracy nad efektami specjalnymi. Reżyser, który połączył siły z ekipą pracującą nad legendarnym filmem Jamesa Camerona , deklaruje, że starał się używać jak najmniej komputerowo generowanych efektów specjalnych, stawiając na tradycyjne metody takie jak np. miniatury statków kosmicznych.– powiedział.Więcej o "Obcym" dowiecie się z podcastu Krwawa gadka. Przypominamy odcinek, w którym Michał Walkiewicz rozmawia z Oktawią Harasińską.Akcja widowiska " Obcy: Romulus " rozgrywa się między wydarzeniami przedstawionymi w filmach " Obcy – 8. pasażer »Nostromo« " a " Obcy – decydujące starcie ". Tytułowy Romulus to dryfujący w kosmosie wrak stacji badawczej korporacji Weyland-Yutani. Jest on łakomym kąskiem dla grupy specjalizującej się w "odzyskiwaniu" cennych elementów z porzuconych stacji i statków kosmicznych. Szybko okazuje się, że jest to śmiertelna pułapka. Gwiazdą filmu będzie Cailee Spaeny . Zobaczcie pierwszy teaser: