Reżyser "Predator: Prey" szykuje kolejny film w tym uniwersum

"Badlands" - Predator powraca

O filmie "Predator: Prey"

Zwiastun filmu "Predator: Prey"

I jest to praktycznie wszystko, co o nim wiemy.(ten jest w planach, ale tojest priorytetem), lecz nową, samodzielną opowieścią rozgrywającą się w tym samym uniwersum. Szczegóły fabuły nie są na razie znane.Nie jest też jasne, czy jakfilm trafi od razu na platformę Hulu, czy może jednak otrzyma dystrybucję kinową.to najnowsza część serii " Predator ", której akcja rozgrywa się w realiach ludu Komanczów na początku XVIII wieku.Jest to nieopowiedziana historia młodej kobiety, Naru, zaciekłej i wysoce wykwalifikowanej wojowniczki, wychowanej wśród największych łowców, którzy przemierzali Wielkie Równiny. Bohaterka, pewna, że jest tak samo zdolna jak inni młodzi myśliwi, wyrusza, by chronić swój lud, gdy niebezpieczeństwo zagraża jej obozowi. Uzbrojona w najbardziej prymitywną broń Naru podąża tropem swojej ofiary, która okazuje się wysoko rozwiniętym obcym drapieżnikiem wyposażonym w zaawansowany technicznie arsenał, co prowadzi do bezwzględnej i przerażającej konfrontacji pomiędzy dwoma przeciwnikami.Film był wielkim hitem platformy Hulu. Otrzymał też sześć nominacji do nagród Emmy, z których jedną zamienił na statuetkę.