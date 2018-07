Reżyser "Warcrafta" ekranizuje komiks z uniwersum 2000 AD

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Duncan Jones ) ogłosił, że jego kolejnym filmem będzie ekranizacja komiksu. Do tej pory jednak nie ujawnił tytułu. Jego wczorajsze wideo opublikowane na Twitterze daje jednak sporo wskazówek na temat tego, co ekranizuje.Tweet znajdziecie poniżej:Panuje zgoda, że film Jonesa będzie ekranizacją komiksu z uniwersum 2000 AD. Oczywiście najbardziej znaną postacią tego cyklu jest sędzia Dredd. Jednak większość fanów sądzi, że to nie o niego chodzi, a o postać znaną jako Rogue Trooper.Bohater po raz pierwszy pojawił się na łamach komiksu "2000 AD" w 1981 roku. Jego twórcami są Gerry Finley-Day i Dave Gibbons. Rogue Trooper to człowiek genetycznie zmodyfikowany, wyprodukowany do celów militarnych. Ma niebieską skórę, jest odporny na praktycznie wszystkie znane toksyny, kwasy, może przeżyć również w pustce. Gdyby jednak jakimś cudem jego ciało zostało zniszczone, on sam może przeżyć dzięki trójce swoich towarzyszy mający postać biochipów, do których wgrana może zostać jego świadomość. Ich imiona to: Gunner (chip umieszczony jest na broni), Bagman (chip w plecaku), Helm (chip na hełmie). W komiksach Rogue Trooper polował na Zdradzieckiego Generała.