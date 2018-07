BIULETYN: "Pose", Duncan Jones, "List do króla"

FX zamawia drugi sezon serialu, którego twórcą jest Ryan Murphy . [za: Variety] Sherry Marsh została producentką serialu. Będzie to ekranizacja wydanej niedawno książki Cristiny Alger. Jest to historia kobiety, której mąż - pracownik potężnego banku szwajcarskiego - ginie, kiedy prywatna awionetka z nim na pokładzie rozbija się w Alpach. Mężczyzna pozostawił po sobie sporo tajemnic, w tym laptop z zakodowanymi plikami i listę podejrzanych klientów. Próbując rozwikłać zagadkę kobieta natrafia na ślad międzynarodowej intrygi. [za: Deadline] Alisha Boe dołączyły do obsady komedii. Jest to historia grupy mieszkanek ośrodka spokojnej starości, które zakładają zespół cheerleaderek. [za: Deadline] Duncan Jones zapowiedział, że jego kolejnym filmem będzie ekranizacja komiksu. Niestety na razie nie podał jego tytułu. [za: Twitter] Martin Zimmerman wyprodukuje dla Netfliksa nowy serial argentyński, do którego scenariusz napisał Patricio Vega . Projekt nosi tytułi opowiadać będzie o argentyńskim świecie piłki nożnej, do którego wkracza kobieta, by w imię ratowania rodzinnego nazwiska oczyścić klub piłkarski z elementów kryminalnych i korupcjogennych. [za: Variety]Netflix zamawia też serial, który będzie angielskojęzyczną adaptacją holenderskiej książki dla dzieci Tonke Dragt wydanej w Polsce pod tytułem "List do króla". W noc poprzedzającą pasowanie na rycerza 16-letni Tiuri czuwa z przyjaciółmi w królewskiej kaplicy. Nagle słyszy zza okna rozpaczliwe wołanie. Łamie zasady i wychodzi na zewnątrz. Nieznajomy mężczyzna w habicie powierza mu tajny list i prosi, by Tiuri zawiózł go rycerzowi, który zatrzymał się w pobliskim zajeździe. Kiedy jednak chłopak dociera na miejsce, rycerza tam nie ma. I wkrótce okazuje się, że to najmniejsza z trudności, z jakimi Tiuri będzie musiał się zmierzyć. [za: Deadline] Alexandra Maria Lara znaleźli się w obsadzie filmu. Będzie to ekranizacja książki Ferdinanda von Schiracha wydanej w Polsce pod tytułem "Sprawa Colliniego". Już na pierwszej stronie czytelnik poznaje mordercę, na kolejnej narzędzie zbrodni oraz ofiarę, która na trzeciej stronie ginie. Wydaje się, że na tym historia mogłaby się zakończyć. Jednakże von Schiracha dużo bardziej od tego, kto i kogo zabił, interesuje sam motyw, ciekawi go, co pcha ludzi do czynów, do których na pozór nie byliby zdolni. Jaki bowiem cel w zabójstwie osiemdziesięciu kilkuletniego staruszka, przedsiębiorcy, przykładnego ojca i kochanego dziadka, ma młodszy od niego o dwadzieścia lat mężczyzna, wzorowy obywatel? [za: The Hollywood Reporter]