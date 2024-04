Byliśmy na ESO10. Widzieliśmy "Gold Road" w akcji oraz moc atrakcji

źródło: eosAndy

Nie można zacząć mówić 10. rocznicy gry bez wspomnienia jej początków. " Elder Scrolls Online " zadebiutowało w kwietniu 2014 roku na MacOS i Windowsie, a rok później, w czerwcu, pojawiło się również na konsolach PS4 i Xbox One. Od dnia swojej premiery gra otrzymała ponad 30 mniejszych i większych rozszerzeń, w tym również takie, które wprowadziły do świata gry ukochane przez graczy rejony, na przykład z " Morrowinda " czy " Skyrima ", co tylko zwiększało atrakcyjność tego MMO. Ostatnie duże DLC, " Necrom ", wzbogaciło grę o nową klasę postaci, arkanistę, a sama historia zakończyła się cliffhangerem, który ma zostać rozwiązany właśnie w nadchodzącym " Gold Road ".Największą widoczną innowacją w " Gold Road " jest oczywiście system Scribing, który pozwala dostosować zdolności do naszych potrzeb. Chcemy, aby nasza zdolność leczyła zamiast zadawania obrażeń? Nie ma problemu, możemy dodać do tego zdobyte wcześniej efekty i buffy, które sprawią, że stanie się ona jeszcze potężniejsza. Niestety, build, który mieliśmy okazję testować, miał bardzo ograniczone możliwości eksploracji tej nowości i mogliśmy tylko zobaczyć, jak system będzie działał w praktyce na przykładzie jednej zdolności i garstki buffów, co tylko zwiększyło nasz apetyt na finalny produkt. I chociaż chciałbym opowiedzieć więcej o fabularnej osi tego rozszerzenia, gdy tylko rozpoczęliśmy naszą przygodę, od razu zostaliśmy wciągnięci w wir aktywności czekających na nas na miejscu.To, co witało gości wchodzących na wydarzenie, była niesamowicie imponująca diorama z uniwersum The Elder Scrolls Online. Jednak szczegółowe oddanie wszystkich detali jednostek i budynków to nie jedyna rzecz warta uwagi. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na fakt, że całość została wykonana przez zdolnych Polaków. Za jej wykonaniem stał zespół ArtiDex, który wraz z grupą zdolnych twórców przeniósł wizję świata gry do nieco zmniejszonych realiów. Chyba nie było drugiej tak istotnej atrakcji podczas całego ESO10 jak właśnie ta diorama.Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju atrakcje i aktywności, Bethesda naprawdę się postarała. Na odwiedzających czekały warsztaty z malowania, alchemii, kaligrafii czy też kaletnictwa. Cieszyły się one tak dużą popularnością, że w zasadzie pierwszego dnia, wkrótce po otwarciu bram, zapisy zostały zamknięte. Trudno się temu dziwić, bo jeśli wszystkie warsztaty były prowadzone tak jak ten z malarstwa, to społeczność czekała prawdziwa gratka w postaci profesjonalnie poprowadzonych zajęć pod okiem doświadczonych i uprzejmych instruktorów. Jeśli jednak rękodzieło nie było czyjąś mocną stroną, można było zrobić sobie zdjęcie na jednej z dwóch specjalnie przygotowanych do tego ścianek, poćwiczyć rzucanie toporkami czy też popatrzeć na starcia rycerzy w różnych formatach: 2 na 2, 3 na 3 czy 4 na 4. Trzeba przyznać, że dźwięk zderzającego się żelastwa dopełniał średniowiecznej atmosfery całej imprezy jak mało co.Dodatkową zachętą do korzystania ze wszystkich atrakcji był fakt, że za ukończenie każdej z nich dostawaliśmy pieczątki na specjalnej karcie – za każde trzy zebrane stemple mogliśmy wylosować nagrodę. Ta zazwyczaj ograniczała się do drobnego upominku w postaci skórzanego pokrowca na kości do gry, kodu na przedmiot w ESO, ale ci bardziej szczęśliwi mogli nawet wylosować Stream Decki od Elgato. Przyjemne połączone z jeszcze przyjemniejszym? Chciałbym, aby każdy event dla społeczności tak wyglądał.Jaka przyszłość czeka " ESO "? Jeśli miałbym oceniać po tym, co słyszałem od jego twórców, po krótkim hands-on nadchodzącego dodatku i po jakości przygotowanego eventu na dziesięciolecie gry, to śmiało powiedziałbym, że będzie ona złota, niczym nazwa nadchodzącego DLC. Na nasze obszerniejsze wrażenia z " Gold Road " pozostaje czekać przynajmniej do premiery, wtedy też przekonamy się, jaki cliffhanger przygotowali dla nas twórcy tym razem.