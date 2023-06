"Elder Scrolls Online" za darmo – jak je zdobyć?

O "The Elder Scrolls Online"



"The Elder Scrolls Online" (ESO) to wieloosobowa gra online (MMORPG), której akcja rozgrywa się w uniwersum The Elder Scrolls. Gra została opracowana przez ZeniMax Online Studios i wydana przez Bethesda Softworks w 2014 roku.



ESO różni się od tradycyjnych gier MMORPG, takich jak "World of Warcraft", ze względu na swoje naciski na fabułę i eksplorację, a nie tylko na progresję postaci. Gracze mogą podróżować po całym kontynencie Tamriel, odwiedzając takie lokacje, jak: Skyrim, Morrowind, Daggerfall i wiele innych.



W przeciwieństwie do poprzednich gier z serii, w ESO gracze mogą dołączyć do jednego z trzech sojuszy, którzy walczą o kontrolę nad królewską prowincją Cyrodiil. Wybór sojuszu wpływa na początkowe lokacje i niektóre dostępne dla gracza zadania.



Zasady gry są podobne do innych gier MMORPG, z graczami zdobywającymi punkty doświadczenia za wykonywanie zadań i pokonywanie wrogów, co daje nowe umiejętności i ulepsza statystyki. Gra oferuje również różne tryby PvP (Player versus Player), w tym duże bitwy o twierdze i zamki.



"The Elder Scrolls Online" oferuje wiele dodatków (DLC) i rozszerzeń, które wprowadzają nowe obszary do eksploracji, nowe zadania i nowe mechaniki. Niektóre z nich to "Morrowind", "Summerset", "Elsweyr" i "Greymoor", każde z nich dodaje nową krainę oraz rozszerza główną fabułę gry.



ESO początkowo miał subskrypcyjny model płatności, ale przeszedł na model "buy-to-play" w 2015 roku z opcją subskrypcji premium ESO Plus, która oferuje graczom dodatkowe korzyści, takie jak dostęp do wszystkich dodatków DLC, dodatkowy miejsce na rzeczy, podwójne miejsce w banku i wiele innych.

