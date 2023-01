Xbox i Bethesda zaprezentują swoje tytuły już 25 stycznia!

Rok 2022 nie był najmocniejszy, jeśli chodzi o produkcje na wyłączność dla konsoli Microsoftu. Owszem, dostaliśmy takie perełki jak " Pentiment ", " As Dusk Falls " czy mnóstwo gier w usłudze Gamepass, ale w porównaniu do wielkich tytułów konkurencji pokroju " God of War: Ragnarok " wypadały blado. Los może się jednak odmienić, bowiem właśnie otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, że wspólna konferencja Xboxa i Bethesdy odbędzie się już 25 stycznia!Na wstępie zostaliśmy uprzedzeni, że jeden z bardziej wyczekiwanych tytułów tego roku, " Starfield ", otrzyma swój własny pokaz w pełni poświęcony tej produkcji., bo tak się nazywa nadchodzące wydarzenie, skupi się natomiast na:Pokaz Developer_Direct planowany jest na środę, 25 stycznia na godzinę 21:00.Na który z wymienionych tytułów czekacie najbardziej?