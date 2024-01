Wracamy do "Obliviona"! Nowy dodatek do "ESO" już wkrótce!

Nowy Wątek w Świecie Elder Scrolls

Co Nowego znajdziemy w "Gold Road"?

Droga do Gold Road

Nowa Era w The Elder Scrolls Online



"The Elder Scrolls Online: Gold Road" oraz "Scions of Ithelia" to nie tylko nowe obszary do eksploracji, ale przede wszystkim głębokie, fabularne doświadczenia i innowacyjne możliwości personalizacji rozgrywki. Te nowe elementy z pewnością wzbogacą świat Tamriel, oferując graczom kolejne godziny emocjonujących przygód.

Centralną postacią nowej serii zadań w " Gold Road " jest Ithelia, daedryczny książę, który dotąd nie pojawiał się w serii. Gracze wyruszą na poszukiwanie spisków jego wyznawców, spotkają się z oportunistycznymi leśnymi elfami i będą bronić ludzi West Weald przed chaosem związanym z powrotem Ithelii. Gold Road " wprowadza dwa nowe tereny do eksploracji oraz nowych przeciwników. Jednak najbardziej innowacyjnym elementem jest system "Scribing". Dzięki niemu gracze mogą zbierać, personalizować i dostosowywać umiejętności postaci, co stanowi zupełną nowość w ESO. Ten system umożliwia edycję głównych i dodatkowych efektów umiejętności, oferując niezwykłą elastyczność w kreowaniu stylu gry.Przed premierą " Gold Road ", gracze będą mogli zanurzyć się w DLC "Scions of Ithelia". To nowe rozszerzenie PvE wprowadzi lochy dla dwóch i czterech graczy, "Oathsword Pit" i "Bedlam Veil", które są prologiem do nadchodzących wydarzeń w " Gold Road ". Zadaniem graczy jest m.in. zemsta w imieniu Boga Klątw oraz obrona tajemniczej fortecy przed półksięciem Maelstromu. "Scions of Ithelia" zadebiutuje 11 marca na PC/Mac i 26 marca na konsolach Xbox i PlayStation. Gracze będą mogli zdobyć to rozszerzenie poprzez abonament ESO Plus lub zakup w sklepie Crown Store w grze.