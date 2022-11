"Elder Scrolls Online" z nowym dodatkiem już dziś!

W nowym DLC gracze odkryją dziewiczą Galen, najbardziej wysuniętą na zachód wyspę archipelagu Systres, zagłębią się w życie i kulturę druidów, a także staną do walki, broniąc Tamriel przed zagrożeniami, które czają się na wyspie. "The Elder Scrolls Online: Firesong" przyniesie także ostateczną konfrontację z lordem Ascendant i zakończy trwającą rok przygodę Dziedzictwa Bretonów. DLC Firesong jest darmowe dla wszystkich członków ESO Plus. Osoby niebędące subskrybentami mogą zakupić dodatek w Crown Store w grze. W nowym DLC gracze odkryją dziewiczą Galen, najbardziej wysuniętą na zachód wyspę archipelagu Systres, zagłębią się w życie i kulturę druidów, a także staną do walki, broniąc Tamriel przed zagrożeniami, które czają się na wyspie. "przyniesie także ostateczną konfrontację z lordem Ascendant i zakończy trwającą rok przygodę Dziedzictwa Bretonów. DLCjest darmowe dla wszystkich członków ESO Plus. Osoby niebędące subskrybentami mogą zakupić dodatek w Crown Store w grze.

Firesong wydana zostanie 36. aktualizacja podstawowej wersji gry, bezpłatna dla wszystkich graczy w ESO. Wprowadzi ona do gry tekstową lokalizację w języku uproszczonym chińskim i zawierać będzie szereg zmian w balansie, poprawek błędów i nowych funkcji. Wśród nowych elementów znajdzie się możliwość umieszczania niepowtarzalnych znaczników celów na wrogach (dzięki czemu polepszy się możliwość koordynacji działań z sojusznikami), opcja dostępności „tekst-na-mowę", możliwość ukrywania chowańców klasy w miastach i miasteczkach oraz szereg ulepszeń systemu domostw.

Jeśli rozważaliście rozpoczęcie przygody ze "Skyrimem on-line" to właśnie nadarzyła się ku temu świetna okazja! Na konsolach Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i PlayStation 5 odbyła się właśnie premiera DLC ", zwieńczenia całorocznej przygody Dziedzictwa Bretonów.Więcej na temat, szczegółów nowej strefy, zadań dodatkowych i unikalnych nagród, a także nowego patrona Tales of Tribute, Druid Kinga, znajdziesz za pośrednictwem oficjalnej strony